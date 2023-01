Cine este și cu ce se ocupă Anca Faur, soția româncă a fostului astronaut Buzz Aldrin

Buzz Aldrin s-a căsătorit pe 20 ianuarie, în ziua în care a împlinit 93 de ani, cu partenera lui, Anca Faur. Fostul astronaut a făcut primele declarații despre eveniment.

Pe contul personal de Twitter, Buzz Aldrin a anunțat că s-a căsătorit. Fostul astronaut a transmis un mesaj care a fost însoțit de două fotografii cu soția lui, Anca Faur, în vârstă de 63 de ani. Ceremonia a avut loc în Los Angeles și a fost una discretă. Pentru eveniment, fostul astronaut a ales să poarte un costum negru, în timp ce partenera lui a preferat o rochie din dantelă.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn