Celia, despre experiența ei cu COVID-19: „Am stat două săptămâni și două zile în spital”

Acum câteva zile, cântăreața Celia le mărturisea urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că a fost internată mai bine de două săptămâni în spital cu COVID-19. Artista a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine din spital, însoțită de un mesaj în care le mulțumea medicilor care au avut grijă de ea și de mama ei.

„Experiența „COVID-19” a fost un coșmar pentru mine/noi. Totuși n-am cuvinte să mulțumesc Lui Dumnezeu că a îngăduit să ne mai avem unii pe alții, să rămână și mama lângă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu știu cum le voi putea mulțumi, însă îi voi purta în rugăciuni. Am fost internați mai bine de 2 săptămâni în Spitalul din Deva, secția Infecțioase și știu că nimic nu a fost întâmplător. Oamenii de acolo pur și simplu ne-au dat putere și ne-au șters lacrimile…. de la infirmiere, asistente până la minunata Doamna dr. Oniciuc Antonela cea care ține închegată această echipă minunată, secția infecțioase fiind condusă cu mult profesionalism de către dansa. În momentele de disperare în care simți că pierzi pe cei dragi, e atât de important să fii pe mâini bune. La noi a fost o întâmplare că am ajuns la Deva, însă pot spune că sigur nimic nu a fost întâmplator”, se arată în mesajul publicat de Celia pe Facebook.

Artista în vârstă de 36 de ani, sora ei, dar și mama lor s-au aflat în stare gravă, iar plămânii lor au fost afectați foarte tare în urma depistării pozitive cu coronavirus. Atât soțul Celiei, cât și fiul lor au fost depistați pozitiv, potrivit spynews.ro.

Celia a oferit mai multe detalii despre experiența dificilă prin care a trecut în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de pe Antena Stars. Potrivit sursei menționate anterior, artista a stat internată cu mama ei în același salon, iar aceasta se afla în stare critică. „Două zile n-am dormit deloc din disperarea de a o pierde pe mama. Aveam impresia că trăiesc într-un film. Am stat două săptămâni și două zile în spital. I-au pus o perfuzie încât să-i țină inima stabilă, și după ce s-a terminat perfuzia la jumătate de oră a început din nou fibrilațiile, o rugam și o imploram din inimă. Ea chiar se chinuia, nu și-ar fi dorit să plece. A fost la un pas de moarte”, a declarat Celia pentru Antena Stars.

Deși a trecut peste, Celia a mărturisit că a rămas și cu câteva probleme intestinale. „Nu m-aș fi gândit nicio secundă că o să trecem prin așa ceva, nu credeam că eu care am 36 de ani, sora care are 38 de ani. Am făcut o pneumonie, am luat tratament acasă, dar din păcate ziua a 6-a și a 7-a eu n-am mai reușit să-mi scad febra. (…) Eu am dezvoltat un sindrom intestinal, nu știu exact cum o să scap de el, nu este deloc ușor și ok, dar virusul ăsta e foarte pervers.”

Foto: Facebook Celia

