Ce surpriză pregătesc Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda. Artista a făcut anunțul: „Sperăm să vă placă”

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

În cadrul unui interviu acordat recent, Cleopatra Stratan a dezvăluit faptul că în curând va lansa o piesă care va fi în colaborare cu soțul ei, Edward Sanda.

Recent, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit 5 ani de relație. Artista nu a lăsat să treacă această aniversare fără a-i transmite public un mesaj emoționant soțului ei.

Invitată în cadrul unui eveniment, Cleopatra Stratan a vorbit despre relația cu soțul ei, Edward Sanda. Pe lângă povestea de dragoste pe care o trăiesc, cei doi formează o echipă pe cinste și în viața profesională și se susțin reciproc în carierele muzicale.

Cleopatra Stratan a mai spus că, în ciuda faptului că petrec foarte mult timo împreună, ea și Edward Sanda nu au parte de tensiuni și certuri în relație. Iar atunci când amândoi sunt plecați la concerte și nu pot fi împreună, încearcă să recupereze după și să aprecieze mai mult timpul petrecut împreună.

„Sunt niște chestii firești atât de banale, încât nu merită să ne consumăm energia, să ne supărăm unul pe altul. Noi nu ne certăm, nu ne contrazicem, suntem relaxați. Și până la urmă nici nu avem timp să ne gândim la lucrurile astea, pentru că suntem foarte ocupați. Și dacă nu suntem împreună în momentul ăla, să muncim sau să facem ceva împreună, suntem fiecare cu treaba lui. Și oricum ne bucurăm de fiecare moment pe care îl petrecem amândoi. Încercăm să petrecem cât mai mult timp împreună, pentru că am și stat la distanță înainte să ne mutăm. Și preferăm să fim din ce în ce mai mult unul cu celălalt. Suntem în același domeniu și firește că mai ales vara asta nu am putut să fim non stop împreună, pentru că eu am avut și eu concerte mele, și el concertele… Asta a trebuit să ne despartă, n-am stat tot timpul împreună. Dar asta este, știm ce facem și până la urmă ne asumăm că ăsta este „riscul meseriei”, a mai spus Cleopatra Stratan.