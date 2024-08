Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit trei ani de căsnicie. Cum au sărbătorit cei doi

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar cei doi îndrăgostiți sărbătoresc astăzi trei ani de căsnicie. Cântăreața a împărtășit un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare.

Pe 14 august, Edward Sanda și Cleopatra Stratan marchează un moment special în viața lor: trei ani de căsătorie. Cu ocazia acestui eveniment, artista a ales să-și exprime sentimentele și recunoștința față de soțul ei printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

După ce au renunțat la afacerea cu haine din cauza lipsei de timp și a competiției puternice din industrie, cei doi au alte planuri de investiții.

Cei doi formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, fie că este vorba de relația lor de cuplu, fie de planurile financiare, Cleopatra Stratan și Edward Sanda colaborează împreună excelent. Cei doi au avut împreună o afacere cu haine, care din păcate nu a funcționat. În loc de un nou business, intenționează să achiziționeze o locuință mai spațioasă, trecând de la apartament la casă, conform declarațiilor oferite în exclusivitate pentru CIAO.RO.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe 22 august 2021, în Chișinău, la câteva zile după ce au făcut cununia civilă.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit despre brand-ul vestimentar pe care îl lansaseră și la care au renunțat.

„Da, am avut o colecție de haine. Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… (…) Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee”, au povestit cei doi pentru Ciao.ro.