Ce spune Lidia Buble despre zvonurile conform cărora ar fi fost în vacanță cu Harlys Becerra

Lidia Buble s-a bucurat la început de an de o vacanță exotică, departe de România. Artista a publicat o mulțime de imagini pe rețelele de socializare, însă nu le-a împărtășit fanilor și cu cine a fost plecată în această călătorie.

Fanii Lidiei Buble au rămas surprinși atunci când au observat că Harlys Becerra, fostul ei iubit, a postat pe social media imagini din locuri asemănătoare. Desigur, nu a durat mult până ce urmăritorii cântăreței s-au gândit că ea și actorul s-ar fi împăcat.

În ciuda tututor zvonurilor apărute conform cărora Lidia Buble ar fi fost în vacanță cu Harlys Becerra, cântăreața a decis să reacționeze pe contul personal de Instagram. În spirit de glumă, cântăreața a publicat o fotografie cu un câine pe care l-a întâlnit în vacanță. Imaginea a fost însoțită de o descriere care a atras atenția tuturor.

„Cu EL am fost plecată în vacanță

Am apucat să ne facem un singur SELFIE și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună”, a scris Lidia Buble pe Instagram.