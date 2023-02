Ce spune Andreea Marin despre situația ei financiară: „Știu să trăiesc și cu puțin”

Andreea Marin își păstrează viața personală departe de lumina reflectoarelor. Vedeta TV nu obișnuiește să dezvăluie detalii ce țin de acest aspect, însă a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut despre situația ei financiară.

Andreea Marin a vorbit acum ceva timp despre bunurile pe care le are. Întrebată dacă averea ei depășește un milion de euro, vedeta a oferit un răspuns, explicând că este o persoană echilibrată și face tot ceea ce este posibil pentru a-i asigura un viitor fiicei sale, Violeta.

„Nu aș numi-o avere. Am casă, am mașină, am banii să călătoresc fără exagerări, nu îmi plac excesele de niciun fel, sunt un om cu picioarele pe pământ, echilibrat și încerc să fac tot ce pot pentru ca fiica mea să aibă un viitor. Nu mi-aș permite să o dau la orice școală, oricât de scumpă. Nu, recunosc. E un efort continuu gândindu-mă la viitorul ei și la facultatea care se apropie. Am început să mă interesez” , a declarat Andreea Marin în emisiunea moderată de Cristina Șișcanu de la Metropola TV.

Referitor la investițiile imobiliare, Andreea Marin a spus: „Da, există și casa noastră de la țară. La un moment dat poate fi vândută, dacă e să o privești ca pe o investiție pentru a reinvesti banii în altceva.”

Andreea Marin se poate mândri cu o carieră cu adevărat remarcabilă în televiziune și poate mulți s-ar aștepta să aibă câștiguri financiare impresionante. Cu toate astea, vedeta a ținut să precizeze că este mulțumită cu situația ei și că a întâmpinat perioade în care a trăit cu mai puțin.

„Am să-l citez pe Valeriu Lazarov, care era un producător de televiziune redutabil nu doar aici, ci mai ales în străinătate, care mi-a spus: „Andreea, îmi pare rău. Te-ai născut în țara nepotrivită. Dacă făcând fix același lucru erai într-una din celelalte țări, în care el avea formate atunci de televiziune, câștigai de minim 10-20 de ori mai mult.” Acum depinde și unde te naști. (…) N-am de ce a mă plânge. Am avut perioade când am câștigat bine, am avut perioade când mi-a fost greu. Eu mă mulțumesc și cu puțin. Eu știu să trăiesc și cu puțin căci am trecut prin momente foarte grele în viață. Știu să trăiesc și cu mult, știu să trăiesc și cu puțin. Cu foarte mult nu știu, nu am avut momente în care să arunc cu banii pe fereastră. Pentru mine e să trăiesc civilizat, să dăruiesc cât pot, să trăiesc frumos, dar nu în exces”, a adăugat Andreea Marin în emisiunea amintită.