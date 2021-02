Ce regulă i-a impus Kim Kardashian lui Kanye West pentru a-și putea vizita copiii

Săptămâna trecută, Kim Kardashian a depus oficial actele pentru a divorța de Kanye West. Vedeta reality show-ului Keeping Up With The Kardashians a cerut custodia comună a celor patru copii pe care îi are cu rapper-ul: North, Chicago, Saint și Psalm.

Potrivit surselor, se pare că aceasta încurajează relația celor mici cu tatăl lor, dorindu-și ca divorțul lor să îi traumatizeze cât mai puțin.„Kim a fost foarte clară: Kanye poate vorbi cu copiii săi oricând vrea. Nu l-a amenințat niciodată că îi va ține departe de el. Știe că îi iubește și că ei îl iubesc pe Kanye. Îi poate suna pe FaceTime oricând dorește”, a declarat o sursă, anunță site-ul sheknows.com.

Cu toate acestea, se pare că vedeta i-a impus lui Kanye o singură regulă în ceea ce îi privește pe copiii lor. „I-a cerut doar să nu îi rănească”, a mărturisit o sursă pentru People. „Kanye a petrecut timp cu toți copiii. Știe că trebuie să rămână aproape de copiii lui. Trebuie să le arate cât de mult îi iubește”, a mai adăugat aceasta.

Însă, se pare că toate întâlnirile artistului cu cei mici sunt supravegheate de o bonă. „O dădacă e în preajma lor în timpul vizitelor. Kanye a cerut ca fosta lui soție să nu fie prezentă.”

Chiar dacă atât Kim cât și Kanye West sunt vizibili afectați de despărțire, în acest moment, prioritatea amândurora o reprezintă cei patru copii al lor. „În mod cert, Kim este tristă, dar este încrezătoare în legătură cu decizia de a divorța de el pentru că știe că este cel mai bine pentru ea și familia ei. Simte că deja a divorțat de mai multe luni. A trecut mult timp și se simte ușurată că în cele din urmă poate să meargă mai departe. Principala ei preocupare este bunăstarea celor patru copii: North, Chicago, Saint și Psalm”, a spus o sursa apropiată vedetei.

În ceea ce îl privește pe Kanye West, se pare că acesta este profund îndurerat, însă că a acceptat situația. „S-a resemnat”, a declarat o sursă pentru People, adăugând și că ziua divorțului „a fost una sumbră pentru el.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

