Ce promisiune le-au făcut Tily Niculae și fostul ei soț celor doi copii după ce au decis să divorțeze: „Așa mi se pare normal, firesc și corect…”

Actrița a vorbit într-un interviu despre divorț și despre promisiunea pe care a făcut-o, împreună cu fostul soț, celor doi copii pe care îi au împreună.

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  de  Andreea Ilie
Tily Niculae
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Tily Niculae a divorțat în urmă cu un an de tatăl celor doi copii ai ei și momentan nu ia în calcul să își refacă viața sentimentală. 

Tily Niculae, despre promisiunea făcută celor doi copii după divorț

În luna august a anului 2025, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

După separare, actrița a făcut o schimbare în viața ei și a devenit profesoară de limba engleză. Tily Niculae a dorit să păstreze discreția cu privire la motivele separării de fostul ei soț și să le respecte intimitatea copiilor lor.

Recent, ea a vorbit într-un interviu despre divorț și despre promisiunea pe care a făcut-o, împreună cu fostul soț, celor doi copii pe care îi au împreună.

„Le-am promis amândurora că vom fi părinții lor zi de zi. Și exact asta simt că trăim. Părinții lor vom fi și după ce nu vom mai fi pe pământul acesta. Luăm deciziile importante împreună, există comunicare pentru binele copiilor noștri și ei își văd tatăl zilnic. Dar zilnic. În ceea ce-i privește pe ei, nu s-a schimbat nimic din iubirea și responsabilitatea noastră de părinți. Și așa mi se pare normal, firesc și corect să fie”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a mai mărturisit pentru sursa citată că cei doi copii au depășit destul de ușor momentul divorțului.

„Nu s-au obișnuit greu. În primul rând, Sofia era deja mare. Și eu i-am spus Sofiei foarte sincer: ‘Chiar dacă poate lăsa urme, eu știu că nu fac această alegere ca să te rănesc pe tine sau pe altcineva’. Dar am dreptul la viață și am o singură viață. Și înainte să fiți voi, am fost noi doi. Iar eu am nevoie de anumite lucruri în viața mea, lucruri care, evident, nu se mai întâmplau. Aveam nevoie să fac o alegere sănătoasă pentru mine”, a mai zis ea.

De ce Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesoară. Aceasta a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri'”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit și despre motivul care a determinat-o să facă această alegere profesională.

„Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă și să nu mai trăiești cu acest stres, dacă biletele se vând și tu să poți să urci pe scenă, să pot face altceva. Și am stat să mă gândesc, ce aș putea să fac eu din toate skills-urile pe care le-am învățat de-a lungul vieții. Și m-am dus și am făcut a doua facultate, am zis că întotdeauna am fost apropiată de copii (…) Și sunt din toamna acestui an și profesor de engleză”, a declarat Tily Niculae, citată de Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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