Ce avere avea Regina Elisabeta a II-a după 70 de ani de domnie

Ce avere avea Regina Elisabeta a II-a și cine sunt moștenitorii este doar una dintre întrebările care se află pe buzele tuturor după ce Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani.

Regina se afla la reședința sa, Castelul Balmoral, sub supraveghere medicală, doctorii săi fiind îngrijorați joi, 8 septembrie, cu privire la starea sa de sănătate. Anunțul decesului a fost făcut de Palatul Buckingham printr-un comunicat oficial.

„Regina a murit liniștită la Balmoral în această după-amiază.

Regele și Regina Consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce mâine la Londra”, se arată în anunțul oficial la Casei Regale Britanice.

Ce avere avea Regina Elisabeta a II-a

Locul Reginei Elisabeta a II-a pe tronul Regatului Unit va fi ocupat urmând reguli stricte, unele dintre ele stabilite de sute de ani. Succesiunea la tronul britanic, însă, este o chestiune complicată, stabilită după reguli care stau în picioare de secole și care doar rareori au fost modificate sau abrogate. Persoana care îi va lua locul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii este stabilită în funcție de descendență, dar și de sex și de legitimitate, și chiar de religie.

Astfel, Prințul Charles este în mod automat rege, încă de la momentul în care Regina Elisabeta a II-a a murit. Prințul William devine moștenitor direct al tronului, iar din duce de Cambridge, devine noul Prinț de Wales. Și Kate Middleton devine, astfel, Prințesă de Wales.

Majestatea Sa a lăsat în urmă peste 500 de milioane de dolari în bunuri personale obținute în cei 70 de ani pe care i-a petrecut pe tron, bunuri pe care Prințul Charles le va moșteni când va fi încoronat rege.

Deși acest lucru poate părea simplu, ce avere avea Regina Elisabeta a II-a – și ce se întâmplă cu ea acum – are aspecte mult mai complexe; o mare parte din ceea ce se știe că a deținut Regina aparține de fapt așa-numitei Royal Firm, imperiul de 28 de miliarde de dolari pe care membrii familiei regale britanice, precum regele George al VI-lea și Prințul Philip, l-au numit cândva „afacerea familiei”.

Iată o detaliere a ceea ce se va întâmpla cu averea Reginei acum, după ce monarhul a murit.

Regina primea venituri printr-un fond susținut de contribuabili și cunoscut sub numele de Sovereign Grant, sumă care este plătită anual familiei regale britanice. Acest fond a fost stabilit dintr-un acord încheiat de regele George al III-lea de a renunța la veniturile sale din Parlament pentru a primi o sumă anuală fixă pentru el și pentru generațiile viitoare ale familiei regale. Această sumă a fost stabilită la puțin peste 86 de milioane de lire sterline în 2021 și 2022. Aceste fonduri sunt alocate pentru călătoriile oficiale, întreținerea proprietăților și costurile de funcționare sau întreținere ale reședinței Reginei – Palatul Buckingham.

Totuși, cheltuielile private ale Reginei și ale familiei sale extinse sunt asigurate printr-un alt fond separat, cunoscut sub numele de the Privy Purse, un portfoliu de proprietăți și bunuri deținute de familia regală încă din secolul 14.

The Royal Firm: un imperiu de 28 de miliarde de dolari

The Firm, cunoscută și sub numele de Monarchy PLC, este un grup de membri seniori și persoane publice care fac parte din Casa Windsor, familia regală domnitoare a cărei conducător a fost Regina. Împreună, aceștia dețin ceea ce poate fi considerat un imperiu global de afaceri care contribuie cu sute de milioane de lire sterline la economia Regatului Unit în fiecare an prin evenimente televizate și turism.

Majestatea Sa și ceilalți șapte membri ai familiei regale sunt membri ai Firmei: Prințul Charles și soția sa Camilla, Ducesa de Cornwall, deveniți acum Regele Charles al III-lea și Regină Consoartă; Prințul William și soția sa, Kate; Prințesa Anne, fiica Reginei; și prințul Edward, fiul cel mai mic al reginei, și soția sa Sophie.

Potrivit Forbes, în 2021 monarhia britanică deținea aproape 28 de miliarde de dolari în active imobiliare, dar care nu pot fi vândute.

Este vorba despre The Crown Estate (19.5 miliarde de dolari), Palatul Buckingham (4.9 miliarde de dolari), Ducatul de Cornwall (1.3 miliarde de dolari), Ducatul de Lancaster (748 milioane de dolari), Palatul Kensington (630 milioane de dolari) și The Crown Estate of Scotland (592 milioane de dolari).

Averea personală a Reginei Elisabeta a II-a

Regina a strâns peste 500 de milioane de dolari în bunuri personale, în mare parte datorită investițiilor, colecțiilor de artă, bijuterii și proprietăților imobiliare, care includ Casa Sandringham și Castelul Balmoral, potrivit Business Insider. După decesul Reginei, majoritatea bunurilor ei personale vor fi transmise lui Charles când acesta va prelua tronul.

Majestatea Sa a moștenit, de asemenea, aproape 70 de milioane de dolari de la Regina Mamă când aceasta a murit în 2002, inclusiv investiții în picturi, o colecție de timbre, porțelanuri fine, bijuterii, cai și chiar o colecție valoroasă de ouă Faberge. Picturile din colecție includ lucrări de Monet, Nash și Carl Fabergé.

Există o clauză legală specială care a scutit-o pe Regină de la plata impozitului de moștenire asupra averii lăsate de mama ei. Această clauză se aplică și lui Charles, devenit acum Regele Charles al III-lea. Moștenirea de la suveran la suveran este scutită de impozitul pe moștenire de 40%, așa cum a fost convenit cu fostul prim-ministru John Major în 1993 pentru a evita erodarea bogăției familiei regale.

Dar Prințul Charles încă nu va moșteni direct imperiul de 28 de miliarde de dolari, care include toate proprietățile pe care le-am menționat mai sus. El va primi doar bunurile personale desemnate în mod special pentru el de Regina Elisabeta a II-a.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro