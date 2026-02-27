Cătălin Botezatu, primele declarații despre jaful ceasului în valoare de două milioane de lire sterline: „Ancheta este în curs”

Pe 29 ianuarie, Cătălin Botezatu a fost jefuit în Berkeley Square. Creatorul de modă a rămas fără un ceas foarte rar și scump Richard Mille, în valoare de două milioane de lire sterline. Acum, Cătălin Botezatu a făcut primele declarații despre jaf și despre ancheta care încă se află în desfășurare.

Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit

Cătălin Botezatu a oferit primele mărturisiri după ce a fost victima unui jaf în cartierul exclusivist londonez Mayfair. În prezent, poliția desfășoară o anchetă care investighează incidentul în urma căruia creatorul de modă fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline

„Din păcate, nu s-a găsit, dar este o anchetă în desfășurare. Ancheta este în curs, poliția a prins un nenorocit și, probabil, după 1 martie o să vă pot face o declarație oficială. Ceea ce pot să vă spun este că a fost ceva rău, nu vă puteți închipui. Nu a fost doar așa, o întâmplare”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Spynews.ro.

Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro

Ceasul Richard Mille furat de la Cătălin Botezatu este probabil parte din Seria Sapphire, considerată a include unele dintre cele mai rare ceasuri din lume. Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut pentru că deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay-Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de două milioane de lire sterline, o versiune prototip.

A fost arestat un bărbat sub suspiciunea de jaf

Un purtător de cuvânt al Metropolitan Police a declarat: „La 00:14, joi, 29 ianuarie, ofițerii au răspuns la rapoarte privind un jaf care avea loc în Berkeley Square, Mayfair.”

„Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au discutat cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Mai târziu în aceeași zi, un bărbat aflat în jurul vârstei de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (născut la 27.07.1992), din High Street, Slough, a fost pus ulterior sub acuzare pentru jaf. Acesta a apărut în fața Tribunalului Magistraturilor Westminster în aceeași zi și a fost reținut în arest preventiv. Următoarea apariție a lui Djoudi în instanță este programată pentru vineri, 27 februarie, la Southwark Crown Court”, se arată în declarația poliției.

Cătălin Botezatu este descris de Dailymail drept un creator de modă al vedetelor de la Hollywood, care a lucrat pentru firme de prestigiu precum Vogue și Versace. Botezatu și-a fondat propriul brand de modă — casa de modă Delphi — în anii 1990, deschizând prima său boutique în România, țara sa natală.

În prezent, Cătălin Botezatu, care este unul dintre cei mai apreciați designeri din România, lucrează cu clienți importanți din lumea showbiz-ului internațional, inclusiv cântăreața și actrița americană Vanessa Williams. De asemenea, el proiectează parfumuri și bijuterii, pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte. În anul 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o ședință foto de modă în perimetrul siturilor antice.

