Cât de strictă este Ilinca Vandici cu fiul ei, Zian: „Regulile sunt reguli”

Ilinca Vandici și fiul ei, Zian, au o relație exemplară și se înțeleg de minune. Când vine vorba despre creșterea și educația băiatului, prezentatoarea de la „ Bravo, ai stil! ” a dezvăluit că acordă o foarte mare atenție și răbdare acestui subiect. Într-un interviu pentru Fanatik, vedeta a dezvăluit mai multe detalii despre relația cu familia sa și cum se vede ea în rolul de părinte.

Când vine vorba despre fiul ei, Ilinca Vandici este foarte atentă și încearcă să îi ofere acestuia cea mai bună educație. Prin urmare, vedeta se pune atât în poziția părintelui îngăduitor, dar și a celui strict, în care transmite clar că regulile trebuiesc respectate. Prezentatoarea TV a oferit mai multe detalii despre cum își crește fiul și ce relație este între ei, pe măsură ce tânărul crește.

În ceea ce privește relația cu familia ei, Ilinca Vandici a avut multe cuvinte de laudă la adresa mamei sale, tatăl său nu mai este printre noi. Prezentatoarea de la Kanal D le este profund recunoscătoare celor care au crescut-o și speră că i-a făcut mândri pe părinți.

„Eu cred că i-am făcut pe amândoi mândri de mine. Tata nu mai este printre noi, dar el era mândru de tot ceea ce am realizat până să își ridice sufletul la Dumnezeu și sunt sigură că este și de ceea ce am realizat până astăzi. Mi se pare că am avut un parcurs frumos, curat, în care am construit, în fiecare etapă a vieții mele, în care m-am transformat. Nu am uitat niciodată de principiile și valorile pe care ei mi le-au insuflat și pe care, la rândul meu, încerc să le transpun în Zian. Relația cu mama este una foarte apropiată. Ea este la București, pentru că o ajută pe sora mea cu creșterea copilului. Ne vedem foarte des. Vorbim. Avem o relație apropiată. Mama este foarte mândră de mine. Apreciază enorm toată munca pe care eu o depun, cu tot drumul pe care l-am avut până acum.”