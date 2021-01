Carmen Grebenișan și-a surprins fanii cu imagini în care apare fără pic de machiaj

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai apreciate prezențe din social media din România, și-a luat fanii prin surprindere atunci când a decis să posteze pe Instagram Stories mai multe imagini în care apare complet nemachiată.

Deși ne-a obișnuit cu look-urile realizate impecabil și machiaje spectaculoase care îi pun în valoare trăsăturile, Carmen Grebenișan nu se ferește să le arate fanilor că și un look natural, fără machiaj, i se potrivește la fel de bine.

Carmen a fost câteva zile la o cabană din Toplița alături de logodnicul ei, Alex Militaru, buna ei prietenă Alina Ceușan, dar și alți câțiva prieteni. Ea le-a arătat celor care o urmăresc pe Instagram mai multe imagini și clipuri care surprind buna lor dispoziție și modul în care s-au distrat și relaxat câteva zile.

Însă, probabil, imaginile cu ea nemachiată au fost cele care i-au surprins cu adevărat pe fani.

Recent, Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate despre una dintre problemele cu care se confruntă mai multe femei, și anume căderea părului. Vedeta a dezvăluit că și ea a trecut prin asta și le-a dat câteva sfaturi persoanelor care se află într-o situație similară cu a ei.

Carmen Grebenișan i-a răspuns pe rețelele de socializare unei persoane care a întrebat-o ce anume ar trebui să facă dacă se confruntă cu această problemă, mai exact căderea părului. „Analize. În primul rând, vizita la medicul dermatolog pentru o tricoscopie (metoda de diagnosticare a căderii părului)”, a spus Carmen pe Instagram.

Ulterior, Carmen Grebenișan a explicat mai pe larg cauzele care pot duce la căderea părului. „Anumite medicamente, anemia, unele boli cronice, afecţiunile tiroidiene, malnutriţia sau curele de slăbire pot fi răspunzătoare de o cădere difuză a părului. Sarcina în trecutul apropiat sau oprirea contraceptivelor pot să determine căderea părului. În termeni medicali, această afecţiune poartă numele de effluvium telogen, iar pilozitatea se reface odată ce stimulul a fost îndepărtat.”

De asemenea, ea a mai spus și care au fost pașii pe care i-a urmat pentru a rezolva problema căderii părului, fâcând câteva schimbări și în ceea ce privește alimentația. „Acesta a fost şi diagnosticul meu. Am urmat o cură cu supliment de fier luat cu vitamina C ca să se asimileze. Am folosit tratamentul recomandat de doctor şi am încercat să cresc aportul de zinc şi fier în mod natural prin alimentaţie (ficat, sfleclă, spanac, carne de vită, gălbenuş de ou) şi cam atât”, a adăugat Carmen Grebenișan pe Instagram.

