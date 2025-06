Carmen Grebenișan a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a anunțat vestea

Carmen Grebenișan este în culmea fericirii! Creatoarea de conținut și iubitul ei, Cristian, au dezvăluit sexul bebelușului. Cei doi au pus la cale un moment inedit prin care au dat marea vestea.

În cadrul unui video publicat pe rețelele de socializare, Carmen Grebenișan este surprinsă alături de partenerul ei, Cristian, în timp ce sunt îmbrăcați în tricouri albe, jeanși și sunt legați la ochi cu eșarfe albe. Cei doi au avut lângă ei o vopsea de culoare albastră, pe care nu au văzut-o inițial și cu care s-au colorat pe haine unul pe celălalt. La final, și-au dat eșarfele lor, iar entuziasmul s-a văzut pe chipul lor. Atunci au aflat că urmează să aibă un băiețel.

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. După divorț, creatoarea de conținut și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent formează un cuplu alături de un tânăr pe nume Cristian, care a locuit în mare parte din timp în SUA. Cei doi au anunțat recent că vor deveni părinți pentru prima dată.

Recent, Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate despre momentul în care a simțit că este posibil să fie însărcinată.

„E ciudat pentru că eu nu m-am văzut mamă. Înainte să mă duc la Cristi în Miami mi-am făcut niște analize ginecologice, rutina și tot ce se poate. Totul a ieșit perfect. Am ajuns la Miami, se întâmplă ce se întâmplă. Am simțit instant. A doua zi, m-am dus pe balcon, știu și data, și am văzut pe jos o floare cu trei petale. Sunt ancorată în realitate destul de tare, dar am luat-o ca pe un semn că o să fim trei. Am păstrat-o. Am zis că trebuie să mă calmez, dar m-am uitat înapoi și m-am gândit la asta”, a povestit Carmen Grebenișan în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.

Carmen Grebenișan i-a spus iubitului ei, Cristian, că ea crede că ar putea fi însărcinată, însă el i-a spus să mai aștepte, pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Creatoarea de conținut nu a mai avut răbdare și a făcut un test de sarcină, al cărui rezultat a fost pozitiv.

„I-am zis lui Cristi că mă simt ciudat, că e altceva. El: „Nu, că tu ești paranoică.” Și i-am că simt că sunt însărcinată. El mi-a zis să aștept, dar eu nu am avut răbdare. Am făcut un test din acela foarte sensibil, dar nu a ieșit, evident. Apoi am mai făcut încă unul, la 4 noaptea și am văzut mai multe linii. Am zis că visez și m-am culcat. M-am trezit, am fugit în baie și m-am uitat și am zis: „Wow, o să fiu mamă. Ce fac? Nu știu să fiu mamă.” M-a copleșit o emoție. El în dimineața aia a zis să mergem la o plimbare, era foarte fericit și eu nu știam cum să îi spun. I-am arătat testul și îmi spune: „Ce e asta? Ești însărcinată?”. Noi am mai discutat despre asta, dar nu să se întâmple acum, peste 2-3 ani dacă merge relația. M-a luat în brațe și m-a pupat, dar eu nu știam dacă îl păstrăm, dacă nu… Nu aveam planul ăsta.”