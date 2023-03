Care e motivul pentru care Larisa Iordache nu a acceptat să participe la Survivor România

După cum știm deja, Larisa Iordache a participat împreună cu Diana Bulimar în emisiunea America Express. Cele două gimnaste au stat în competiție două săptămâni, fiind primele eliminate din show-ul de la Antena 1.

Larisa Iordache a dezvăluit recent faptul că a primit o ofertă de a participa la emisiunea Survivor România de la PRO TV. Sportiva, care și-a anunțat retragerea din gimnastică la finalul anului 2021, iar în prezent este antrenoare de gimnastică, a explicat de ce a refuzat să meargă la Survivor România.

„Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau. Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo”, a declarat Larisa Iordache pentru unica.ro.