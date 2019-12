Camila Morrone, iubita lui Leonardo DiCaprio, vorbește despre relația cu faimosul actor și diferența de vârstă dintre ei

Într-un nou interviu cu Los Angeles Times, Camila Morrone, iubita lui Leonardo DiCaprio, vorbește pentru prima dată despre relația pe care o are cu faimosul actor, ea aducând în discuție și diferența de vârstă dintre ei.

Modelul, care a primit recent și un noi important într-un nou film, a vorbit despre diferența de 23 de ani dintre ea și Leonardo DiCaprio. „Există atât de multe relații la Hollywood – și în istoria lumii – în care oamenii au diferențe mari de vârstă”, a declarat aceasta, recunoscând că este deranjată de modul în care oamenii percep relația ei cu faimosul actor. „Cred că orice persoană ar trebui să se întâlnească cu cine dorește”.

Deși este deranjată de această atitudine, Camila Morrone înțelege de ce publicul este atât de fascinat de relația lor, care se pare că a început în decembrie 2017.

„Probabil și eu aș fi curioasă. Cred că pe măsură ce tot mai mulți oameni văd noul meu film Mickey and the Bear, voi avea o identitate în afara acestui lucru (relației)”, a explicat Camila.

Ea a dezvăluit că este frustrant să fie cunoscută drept iubita lui Leonardo DiCaprio. „Este frustrant, deoarece simt că ar trebui să ai o identitate și dincolo de persoana cu care ai o relație. Înțeleg asocierea, dar sunt sigură că va înceta și nu va mai fi un subiect atât de important”.

Camila Morrone a vorbit despre cariera ei cu cei de la ET în urmă cu o lună, la premiera filmului, ea spunând că părinții au pregătit-o pentru acest rol. „Am fost norocoasă în sensul că am crescut la Hollywood, așadar simt că am văzut destul de multe din această lume și am fost expusă la tot ce se întâmplă încă de mică. Dar, nu m-am simțit copleșită când am intrat în această industrie, deoarece părinții mei erau actori… așadar am fost foarte expusă. Mai mult decât aș fi fost dacă veneam dintr-o altă țară sau un oraș mic. Așadar, simt că am un avantaj deoarece știam în ce mă bag.”

