Cadoul extravagant pe care Kanye West i l-a oferit Juliei Fox cu ocazia zilei sale de naștere

Julia Fox a împlinit pe 2 februarie 32 de ani. Așa cum era de așteptat, iubitul său, Kanye West, nu putea lăsa acest eveniment să treacă neobservat.

Potrivit unei surse apropiate, rapper-ul le-a dăruit Juliei și prietenilor săi apropiați cinci poșete Hermès Birkin. Un cadou deloc ieftin, dacă ne gândim că prețul unei astfel de poșete pornește de la 10.000 de dolari.

Potrivit Page Six, Julia Fox și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Kanye și de prietenii săi la faimosul restaurant Lucien din New York. „Ye a zburat la New York pentru ziua ei, iar apoi se întoarce în LA pentru a termina noul său album”, a declarat un apropiat pentru Page Six.

O altă sursă a dezvăluit faptul că cei doi păreau extrem de fericiți împreună. „El era tot numai un zâmbet. Prietenii ei erau acolo. Era un grup mare.”

Aceasta nu este însă pentru prima oară când rapper-ul îi oferă Juliei Fox cadouri excentrice. Actrița a povestit într-un interviu acordat revistei Interview că la a doua întâlnire, Kanye West a surprins-o cu o cameră întreagă plină cu haine.

„Sunt încă în stare de șoc. Ye avea un întreg apartament de hotel plin cu haine. Era visul oricărei fete devenit realitate. Era un moment desprins din Cenușăreasa. Nu știu cum a făcut-o și cum a pregătit toate lucrurile, dar am fost extrem de surprinsă. Adică… cine face așa ceva la o a doua întâlnire? Sau la orice întâlnire?”, a povestit Julia Fox.

Pentru cei care nu sunt familiari încă cu personajul Julia Fox, ei bine, aceasta a avut o traiectorie profesională cel puțin interesantă, lucrând pentru o vreme ca dominatrix, pentru ca apoi să lanseze o linie vestimentară alături de o prietenă. Fox a lucrat ca model, a pozat pentru Playboy în 2015, dar este și artistă, explorând pictura și fotografia – și a publicat și două cărți de fotografie, Symptomatic of a Relationship Gone Sour: Heartburn/Nausea, în 2015, și PTSD, în 2016.

