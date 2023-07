Britney Spears, primele declarații după ce a fost lovită de bodyguardul starului NBA Victor Wembanyama: „Experiențele traumatizante nu sunt noi pentru mine”

Britney Spears a vorbit pentru prima oară despre „experiența traumatizantă” de care a avut parte recent, în timp ce se afla în Las Vegas. Cântăreața în vârstă de 41 de ani a povestit prin intermediul unei postări pe Instagram că a fost lovită de bodyguardul starului NBA Victor Wembanyama și a ținut să contrazică versiunea pe care sportivul a oferit-o publicului.

„Experiențele traumatizante nu sunt noi pentru mine și am avut parte din plin de ele”, și-a început declarația Spears. „Nu am fost pregătită pentru ceea ce mi s-a întâmplat aseară. În timp ce mă duceam să iau cina, am recunoscut un sportiv în recepția hotelului meu. Apoi m-am dus la un restaurant dintr-un alt hotel și l-am văzut din nou. Am decis să mă apropii de el și să-l felicit pentru succesul său. Era foarte gălăgie, așa că l-am bătut pe umăr pentru a-i atrage atenția”, a povestit artista.