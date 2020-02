Beyoncé și Jay-Z au organizat o petrecere spectaculoasă după decernarea Premiilor Oscar 2020

Beyoncé și Jay-Z au un stil de viață extravagant, iar drept dovadă stă faptul că ei au organizat o petrecere exclusivistă la Chateau Marmont în Beverly Hills după Premiile Oscar.

Conform E! News, la petrecere au venit unele dintre cele mai cunoscute vedete, precum Charlize Theron, Kim Kardashian și Kanye West, Khloe Kardashian, Kylie Jenner și Travis Scott, Rihanna, Adele, Jessica Biel sau Reese Witherspoon. „Erau mese de biliard și baruri amenajate acolo. Nu era atât de extravagant, iar ei își doreau ca invitații să se simtă cât mai confortabil”, a declarat o sursă pentru E! News.

Actrița Reese Witherspoon a postat pe contul de Instagram o imagine chiar înainte de a pleca spre petrecere, a cărei descriere a stârnit amuzamentul fanilor. „@beyonce mă mai putea scoate din casă după ora 11 noaptea… #oscars”, a scris Reese Witherspoon.

Mai multe vedete au comentat la fotografia postată de către actriță și și-au confirmat prezența, cum ar fi Gabrielle Union, Mindy Kaling și Kate Hudson.

Și cum vedetele ne-au impresionat cu ținutele pe care le-au purtat la decernarea Premiilor Oscar, de data aceasta ele au avut alte ținute la fel de spectaculoase.

Iar surprizele nu s-au oprit aici deoarece Beyoncé și Jay-Z le-au oferit invitaților un spectacol pe cinste. Se pare că Beyoncé a cântat piesa „Brown Skin Girl” de pe coloana sonoră a filmului The Lion King, iar Jay-Z a interpretat piesa „I Just Wanna Love You.” „Toată lumea se simțea extrem de bine. Beyoncé and Jay-Z au avut un adevărat show cât timp își interpretau hiturile. Totul s-a concentrat în jurul lor și al show-ului”, a mai declarat o sursă.

