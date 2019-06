Bella Hadid își cere scuze pentru comportamentul ei, după ce a fost acuzată de fani de rasism

Unul dintre cele mai apreciate modele ale momentului, Bella Hadid, se află în mijloc unei controverse după ce a postat o imagine care a fost considerată jignitoare de către fanii ei.

Bella a postat o imagine pe Instagram Stories în care apare cu un picior pe un geam al aeroportului. În spate se pot vedea avione care aparțin companiilor de zbor din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe, iar fanii au fost jigniți de faptul că talpa pantofului din imagine este îndreptată către steagurile poziționate pe avion, un gest considerat nepotrivit în cultura arabă.

Fanii jigniți de această imagine au lăsat numeroase comentarii și au lansat chiar și un hashtag, #BellaHadidIsRacist, cerând totodată mai multor branduri de lux să renunțe la colaborarea cu aceasta.

Reprezentantul modelului nu a răspuns acestor acuzații, însă Bella Hadid a postat apoi un mesaj pe Instagram Stories prin care își cere scuze pentru imaginea postată.

„Postez asta ca să clarific câteva lucruri pe care le-am avut pe inimă. Pentru a începe, nu aș vrea niciodată ca imaginile mele sau platforma mea să fie folosite pentru a transmite mesaje de ură, mai ales celor din moștenirea mea frumoasă și puternică. Iubesc și îmi pasă atât de mult de partea arabă a familiei mele, precum și de frații și surorile mele din întreaga lume.

Nu am doar foarte mult respect, însă întotdeauna am încercat să lupt pentru ceea ce mi se pare corect, mai ales în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Nu am fost și nici nu voi fi acea persoană care va vorbi de rău aceste țări… Voi vorbi doar ca să aduc iubire și să arat adevărată lor frumusețe, așa cum am fost învățată de Teta și de tatăl meu. Să simt că v-am dezamăgit este ceea ce mă rănește cel mai tare.

Imaginea cu pantoful meu de ieri nu are nicio legătură cu politica. Vă promit. Nu am observat avioanele din fundal și ăsta este adevărul. Nu aș vrea vreodată să jignesc aceste companii de zbor sau țările acestea minunate. Iubesc aceste companii, cu cele mai bune avioane și cei mai buni oameni.”

În finalul mesajului, Bella și-a cerut scuze, spunând că nu și-a dorit să jignească pe nimeni și speră că vor înțelege că a fost o greșeală nevinovată. „Voi fi mai atentă când voi aduce la cunoștință toate cauzele, inclusiv pe cele ale comunității mele iubite din Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Vă iubesc pe fiecare.

Chiar și așa, unii fani s-au revoltat în continuare, lăsând comentarii dure pe Twitter și pe Instagram. În timp ce unele persoane cereau în continuare ca brandurile să renunțe la colaborările cu faimosul model, altele considerau că aceste scuze vin doar pentru ca Bella să se asigure că nu își va pierde statutul.

