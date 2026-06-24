Bear, fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al averii artistului. Ce sumă va primi băiatul în vârstă de 9 ani

Bear va moșteni întreaga avere lăsată de regretatul artist Liam Payne.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Bear, fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al averii artistului. Ce sumă va primi băiatul în vârstă de 9 ani

Au fost dezvăluite noi informații despre averea lăsată de Liam Payne. Potrivit publicației People, fiul său, Bear, în vârstă de 9 ani, a fost desemnat singurul beneficiar al bunurilor fostului membru One Direction.

Conform documentelor judiciare obținute de People, averea care îi revine lui Bear este estimată la 29.007.998 de dolari. O parte din fonduri poate fi utilizată încă de acum, însă cea mai mare parte a sumei va fi păstrată într-un fond fiduciar până când băiatul va împlini 18 ani.

Bear este singurul copil al lui Liam Payne și al artistei Cheryl. Fostul membru One Direction a murit pe 16 octombrie 2024, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la balconul unui hotel.

Potrivit People, în mai 2025, Cheryl a fost numită administratoarea averii artistului, după ce acesta a murit fără să lase un testament. Documentele emise pe 1 mai îi desemnează oficial pe cântăreață și pe avocatul Richard Mark Bray drept administratorii averii sale.

La momentul respectiv, valoarea brută a averii lui Liam Payne în Marea Britanie era estimată la aproximativ 38 de milioane de dolari, în timp ce valoarea netă se ridica la circa 32,2 milioane de dolari. Conform legislației britanice, în cazul în care o persoană decedează fără testament, averea este transmisă soțului sau soției, iar dacă persoana nu era căsătorită, moștenirea revine celor mai apropiate rude de sânge.

BBC a relatat că Cheryl, în vârstă de 42 de ani, și Richard Mark Bray vor administra averea, însă, în prezent, atribuțiile lor sunt limitate și nu pot distribui fondurile. Publicația britanică mai precizează că, în lipsa unui soț, a unei soții sau a unui partener civil, copiii sunt cei care moștenesc averea persoanei decedate.

Liam Payne și Cheryl au devenit părinți pe 22 martie 2017. La câteva zile după naștere, cei doi au anunțat venirea pe lume a lui Bear prin intermediul unei fotografii Polaroid publicate pe Instagram, în care artistul își ținea fiul în brațe.

„Sunt incredibil de fericit să îi urez bun venit pe lume băiețelului nostru. Este un moment pe care nu îl voi uita niciodată și cea mai frumoasă amintire pe care o am până acum”, scria atunci Liam Payne.

Artistul îi aducea, de asemenea, un omagiu lui Cheryl: „Sunt complet uimit de mama lui extraordinară și de felul în care a fost pe tot parcursul acestei experiențe. Chiar mi-a îndeplinit visurile”.

Iubita lui Liam Payne, Kate Cassidy, declarații despre moartea artistului

Liam Payne și creatoarea de conținut Kate Cassidy formau un cuplu în momentul morții artistului. Cei doi se aflau împreună în vacanță la Buenos Aires, însă Cassidy a plecat mai devreme, întorcându-se singură acasă.

„El voia ca ea să rămână. Ea spune că el a implorat-o să nu plece”, a declarat anterior un prieten pentru The Post.

Cassidy a explicat pentru The Sun că ea și Payne călătoreau adesea separat, astfel că nu era pentru prima dată când se întâmpla acest lucru. De asemenea, a precizat că avea responsabilitatea de a avea grijă de câinele lor din Florida.

„Aveam câinele nostru și, evident, niciodată, dar niciodată nu m-aș fi gândit că acest lucru s-ar putea întâmpla. Iubirea este atât de optimistă și speri mereu că totul va merge bine în cele din urmă. Evident, dacă aș fi știut, dacă aș fi putut vedea în viitor, nu aș fi plecat niciodată din Argentina”.

Conform Page Six, după moartea lui Payne, un raport toxicologic a arătat că artistul consumase mai multe droguri înainte de căderea fatală. De asemenea, în ancheta poliției se menționează că Liam consumase alcool și petrecuse timp în compania unor lucrătoare sexuale.

The Post a relatat anterior că aceste informații au afectat-o profund pe Cassidy, o sursă afirmând că totul a reprezentat „în mod evident, o trădare imensă”.

Întrebată despre ce ar fi putut provoca recidiva cântărețului, Cassidy a declarat pentru The Sun:
„Nu cred că vreau să răspund la asta, pentru că, sincer, nici măcar nu aș ști ce să spun”.

Citește și:
Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale. Actrița, celebră pentru rolul din „The Ring', a decedat la doar 35 de ani: „Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat…”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanță. Au plecat în Grecia alături de cei trei copii ai lor
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanță. Au plecat în Grecia alături de cei trei copii ai lor
Sore, mesaj plin de dragoste pentru partenerul ei: "Sunt iubită și iubesc"
People
Sore, mesaj plin de dragoste pentru partenerul ei: "Sunt iubită și iubesc"
Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel
People
Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "O echipă se ocupă de această situație"
People
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "O echipă se ocupă de această situație"
Ileana Lazariuc, dezvăluiri inedite despre cei doi copii și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac: "Am reușit să păstrăm o relație matură"
People
Ileana Lazariuc, dezvăluiri inedite despre cei doi copii și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac: "Am reușit să păstrăm o relație matură"
Madonna, apariție spectaculoasă într-o rochie mini roșie la prezentarea Saint Laurent de la Milano
People
Madonna, apariție spectaculoasă într-o rochie mini roșie la prezentarea Saint Laurent de la Milano
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
S-a aflat! Evaluarea Națională 2026: Subiect și barem la Matematică. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii
S-a aflat! Evaluarea Națională 2026: Subiect și barem la Matematică. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum se înțeleg Gina Chirilă și Bogdan Vlădău după divorț și cum își cresc fiica: "Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel"
Cum se înțeleg Gina Chirilă și Bogdan Vlădău după divorț și cum își cresc fiica: "Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel"
People

Bogdan Vlădău a vorbit despre relația din prezent pe care o are cu fosta lui soție, Gina Chirilă.

+ Mai multe
Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de soțul ei, Adrian Sînă: "Absolut aberant"
Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de soțul ei, Adrian Sînă: "Absolut aberant"
People

Anca Serea a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că ea și Adrian Sînă ar divorța.

+ Mai multe
Brooklyn Beckham, deranjat de gestul făcut de părinții săi, David și Victoria Beckham
Brooklyn Beckham, deranjat de gestul făcut de părinții săi, David și Victoria Beckham
People

În ciuda tentativelor de apropiere, relația dintre Brooklyn Beckham și familia sa ar rămâne complicată.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC