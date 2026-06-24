Bear, fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al averii artistului. Ce sumă va primi băiatul în vârstă de 9 ani

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Au fost dezvăluite noi informații despre averea lăsată de Liam Payne. Potrivit publicației People, fiul său, Bear, în vârstă de 9 ani, a fost desemnat singurul beneficiar al bunurilor fostului membru One Direction.

Conform documentelor judiciare obținute de People, averea care îi revine lui Bear este estimată la 29.007.998 de dolari. O parte din fonduri poate fi utilizată încă de acum, însă cea mai mare parte a sumei va fi păstrată într-un fond fiduciar până când băiatul va împlini 18 ani.

Bear este singurul copil al lui Liam Payne și al artistei Cheryl. Fostul membru One Direction a murit pe 16 octombrie 2024, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la balconul unui hotel.

Potrivit People, în mai 2025, Cheryl a fost numită administratoarea averii artistului, după ce acesta a murit fără să lase un testament. Documentele emise pe 1 mai îi desemnează oficial pe cântăreață și pe avocatul Richard Mark Bray drept administratorii averii sale.

La momentul respectiv, valoarea brută a averii lui Liam Payne în Marea Britanie era estimată la aproximativ 38 de milioane de dolari, în timp ce valoarea netă se ridica la circa 32,2 milioane de dolari. Conform legislației britanice, în cazul în care o persoană decedează fără testament, averea este transmisă soțului sau soției, iar dacă persoana nu era căsătorită, moștenirea revine celor mai apropiate rude de sânge.

BBC a relatat că Cheryl, în vârstă de 42 de ani, și Richard Mark Bray vor administra averea, însă, în prezent, atribuțiile lor sunt limitate și nu pot distribui fondurile. Publicația britanică mai precizează că, în lipsa unui soț, a unei soții sau a unui partener civil, copiii sunt cei care moștenesc averea persoanei decedate.

Liam Payne și Cheryl au devenit părinți pe 22 martie 2017. La câteva zile după naștere, cei doi au anunțat venirea pe lume a lui Bear prin intermediul unei fotografii Polaroid publicate pe Instagram, în care artistul își ținea fiul în brațe.

„Sunt incredibil de fericit să îi urez bun venit pe lume băiețelului nostru. Este un moment pe care nu îl voi uita niciodată și cea mai frumoasă amintire pe care o am până acum”, scria atunci Liam Payne.

Artistul îi aducea, de asemenea, un omagiu lui Cheryl: „Sunt complet uimit de mama lui extraordinară și de felul în care a fost pe tot parcursul acestei experiențe. Chiar mi-a îndeplinit visurile”.

Iubita lui Liam Payne, Kate Cassidy, declarații despre moartea artistului

Liam Payne și creatoarea de conținut Kate Cassidy formau un cuplu în momentul morții artistului. Cei doi se aflau împreună în vacanță la Buenos Aires, însă Cassidy a plecat mai devreme, întorcându-se singură acasă.

„El voia ca ea să rămână. Ea spune că el a implorat-o să nu plece”, a declarat anterior un prieten pentru The Post.

Cassidy a explicat pentru The Sun că ea și Payne călătoreau adesea separat, astfel că nu era pentru prima dată când se întâmpla acest lucru. De asemenea, a precizat că avea responsabilitatea de a avea grijă de câinele lor din Florida.

„Aveam câinele nostru și, evident, niciodată, dar niciodată nu m-aș fi gândit că acest lucru s-ar putea întâmpla. Iubirea este atât de optimistă și speri mereu că totul va merge bine în cele din urmă. Evident, dacă aș fi știut, dacă aș fi putut vedea în viitor, nu aș fi plecat niciodată din Argentina”.

Conform Page Six, după moartea lui Payne, un raport toxicologic a arătat că artistul consumase mai multe droguri înainte de căderea fatală. De asemenea, în ancheta poliției se menționează că Liam consumase alcool și petrecuse timp în compania unor lucrătoare sexuale.

The Post a relatat anterior că aceste informații au afectat-o profund pe Cassidy, o sursă afirmând că totul a reprezentat „în mod evident, o trădare imensă”.

Întrebată despre ce ar fi putut provoca recidiva cântărețului, Cassidy a declarat pentru The Sun:

„Nu cred că vreau să răspund la asta, pentru că, sincer, nici măcar nu aș ști ce să spun”.

Foto: Arhiva ELLE

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