Iubita lui Liam Payne, Kate Cassidy, primele declarații despre moartea artistului. De ce ea a plecat din Argentina înainte de tragicul eveniment

Iubita lui Liam Payne, Kate Cassidy, a vorbit pentru prima oară despre moartea tragică a artistului, care s-a stins din viață în luna octombrie a anului trecut, după ce a căzut de la balconul unui hotel din Argentina.

Cassidy, care a dezvăluit în octombrie că Payne intenționa să o ceară în căsătorie, a adăugat: „Din momentul în care l-am întâlnit pe Liam, am crezut cu adevărat că suntem suflete pereche.”

Cassidy și Payne se aflau în vacanță în Buenos Aires, însă creatoarea de conținut a decis să plece singură cu câteva zile mai devreme, lucru care, parțial, l-a făcut pe fostul cântăreț de la One Direction să intre într-o stare de declin.

Cassidy, în vârstă de 25 de ani, a explicat pentru The Sun că ea și Payne călătoreau adesea „separat”, așa că nu era prima dată când se întâmpla acest lucru și că avea „responsabilitatea” de a avea grijă de câinele lor din Florida.

Kate a mai mărturisit în interviu că s-a simțit „binecuvântată” că nu a aflat despre moartea lui Liam prin intermediul rețelelor sociale, deși în acel moment petrecea timp pe TikTok.

Cassidy a spus că, în acel moment, a rămas „blocată” din cauza șocului.

„La început nu am crezut. Am crezut că este doar un zvon. Sau ceva inventat de cineva doar pentru a obține vizualizări. Apoi, instantaneu, am simțit un nod în stomac. M-am gândit: ‘De ce ar inventa cineva așa ceva? Este adevărat?’ Și am simțit că, pur și simplu, mintea mea s-a blocat complet.”