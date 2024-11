Liam Payne a fost înmormântat. Foștii colegi din trupa One Direction au fost prezenți la ceremonie

Familia, prietenii și fanii lui Liam Payne s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatului artist. Miercuri, 20 noiembrie, iubita cântărețului, Kate Cassidy, alături de foștii săi colegi din One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik și Niall Horan, au participat la ceremonia funerară desfășurată într-o biserică din secolul al XII-lea, situată în pitorescul peisaj rural din nord-vestul Londrei.

Printre cei prezenți s-a numărat și Cheryl, fosta parteneră a lui Payne și mama fiului lor de 7 ani, Bear Grey. De asemenea, James Corden și Simon Cowell, co-fondatorul trupei One Direction și omul care a lansat cariera formației prin intermediul emisiunii The X Factor în 2010, au fost prezenți alături de logodnica acestuia, Lauren Silverman.

Liam Payne a murit pe 16 octombrie, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la mai multe etaje dintr-un balcon al hotelului CasaSur Palermo din Buenos Aires, Argentina. Pe 7 noiembrie, Procuratura Națională Penală și Corecțională Nr. 14 a dezvăluit într-un comunicat de presă că rezultatele toxicologice ale fostului membru One Direction au arătat prezența alcoolului, cocainei și antidepresivelor prescrise în organismul său.

Procurorii au menționat că au exclus posibilitatea unei „autovătămări intenționate sau intervenții fizice din partea unor terțe persoane” ca factori care au contribuit la deces. Potrivit unui medic legist, moartea lui Payne a fost cauzată de „traumatisme multiple” și „hemoragii interne și externe” în urma căderii. S-a concluzionat, de asemenea, că artistul „nu era complet conștient sau experimenta o pierdere parțială a cunoștinței în momentul incidentului”.

Pe 23 octombrie, tatăl lui Payne, Geoff Payne, a călătorit în Argentina pentru a colabora cu autoritățile în ancheta privind moartea fiului său. Poliția din Buenos Aires a descoperit camera de hotel a lui Payne într-o stare de „dezordine totală” după incident. Înainte de tragedie, personalul hotelului a alertat serviciile de urgență, raportând că artistul „devasta camera,” potrivit unui apel la numărul de urgență 911.

O sursă apropiată iubitei cântărețului, Kate Cassidy, a declarat pentru PEOPLE că „comportamentul său imprevizibil s-a agravat” după ce ea a părăsit vacanța lor. „Din videoclipurile de pe Snapchat, era evident că se comporta diferit atunci când era alături de ea,” a adăugat sursa.

După moartea sa, producătorul Sam Pounds a anunțat lansarea primei melodii postume a lui Payne, intitulată Do No Wrong. Totuși, ulterior, a anulat lansarea din respect pentru familia artistului.

„Astăzi am decis să amân lansarea piesei Do No Wrong și să las aceste decizii în seama familiei. Toate încasările vor merge către o organizație caritabilă aleasă de ei sau conform dorințelor lor”, a scris Pounds într-o postare pe X (fosta platformă Twitter). „Chiar dacă toți iubim piesa, nu este momentul potrivit. Încă ne plângem pierderea lui Liam și vreau ca familia să aibă parte de liniște și rugăciune.”