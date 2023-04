Anunțul surprinzător făcut de Lili Sandu la TV: „Nu mai am bani. Recunosc, mai arunc cu banii”

Lili Sandu este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV din showbiz, iar de ceva timp fanii o urmăresc la emisiunea Vorbește Lumea de la ProTV. Vedeta și-a luat rolul foarte în serios și a făcut o dezvăluire surprinzătoare în cadrul matinalului. Artista a recunoscut că se confruntă cu o „problemă”, în special în zilele ploioase și mohorâte.

Vedeta a recunoscut în cadrul matinalului de la Pro TV că a rămas fără bani din cauza faptului că, în zilele în care stă în casă, face multe cumpărături online. Potrivit declarațiilor sale, Lili Sandu obișnuiește să își respecte ritualul, care constă într-un ceai bun și o navigare rapidă pe internet, în timp ce adoarme copilul la prânz. Astfel, artista nu se mai miră că „se trezește” cu un coș plin de cumpărături.

„Nu mai am bani! S-a întâmplat că în weekend a plouat. Și când plouă, ce se întâmplă? Îmi fac un ceiuț. Îmi iau laptop-ul. Mă așez pe genunchi, bebe doarme de prânz și zic: ‘Doar mă uit’. Dau pe site-urile mele unde am cardul. Văd reduceri și ba o pereche de blugi, ba o rochiță, ba o pereche de sandale, un tricou. Care mai erau în garderobă. Și după aia nu știu cum m-am mișcat și din greșeală le-am cumpărat. Când plouă, în weekend, e jale. Cheltui bani”, a spus Lili Sandu la Pro TV, precizează Fanatik .

Cu toate că recunoaște că de multe ori „aruncă cu banii” și face cumpărături fără să folosească acele lucruri, îi este greu să se abțină atunci când vede ceva de cumpărat pentru fiul ei, Thomas, sau chiar și pentru ea.

În urmă cu puțin timp, Lili Sandu a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în urmă cu mulți ani și cum i-a schimbat boala viața. Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” a suferit de sindromul ovarelor polichistice, crezând în acea perioadă că nu va putea avea un copil niciodată și a oferit mai multe detalii despre diagnosticul ei și cum a reușit să treacă peste momentele dificile.

„Am fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice. Pe vremea aia se știa ceva despre asta. Dar nu foarte multe lucruri. Ideea este că asta a dus la faptul că am fost diagnosticată cu o premenopauză. Exact la 28 de ani… Infertilitate și așa mai departe. Au fost lucruri care m-au speriat în acel moment și, ulterior, am aflat că foarte multe femei, până și în ziua de astăzi, de acest sindrom al ovarelor micropolichistice. Alimentația a fost cea care m-a ajutat pe mine, cea care m-a îndrumat către nutriție. Nutriția m-a salvat. Indiferent de medicamentele și de teoriile doctorilor la vremea respectivă, faptul că am devenit vegană, că am renunțat la lactate, la lactoză, asta pe mine m-a ajutat foarte mult„, a povestit Lili Sandu, citată de fanatik.ro.