Antonia, primele declarații despre împăcarea cu fostul soț, Andrei Ștefănescu: „Suntem o familie, chiar dacă pare ciudat…”

În ultimele zile au circulat tot mai multe zvonuri potrivit cărora Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, s-ar fi împăcat. Cei doi s-au despărțit în vara anului 2020 după șapte ani de relație, iar artistul a anunțat separarea pe rețelele de socializare în noiembrie 2020. Divorțul s-a finalizat în acel an, în septembrie, la notar, pe cale amiabilă. S-au căsătorit în toamna anului 2019 și au împreună un băiat, pe nume Ayan.

Zilele trecute, site-urile mondene publicau câteva imagini surprinse în fața casei Antoniei Ștefănescu, fotografii în care se putea observa că mașina fostului soț, Andrei Ștefănescu a rămas întreaga noapte în acel loc. Bineînțeles, acest lucru a dus la noi zvonuri cu privire la împăcarea celor doi.

După imaginile apărute, fosta soție a prezentatorului de la Antena Stars a făcut primele declarații. „Noi am trimis un comunicat despre acest lucru, unde am explicat foarte clar ce s-a întâmplat, ce am făcut și ce o să facem”, a spus Antonia Ștefănescu pentru Playtech.

„Este casa noastră. Facem același lucru, suntem cu Ayan. Facem multe lucruri cu el, nu este nimic diferit față de când am divorțat sau față de sărbători, când am petrecut împreună. Stăm mult timp cu cel mic, asta facem în continuare. Nu (n.red. nu e vorba de o împăcare), suntem o familie, chiar dacă pare ciudat. Lumea se ceartă, dar aici nu este cazul”, a mai spus Antonia pentru sursa mai sus menționată.

Recent, Andrei Ștefănescu și fosta lui soție au oferit o declarație comună pentru Spynews.ro, precizând faptul că nu s-au împăcat.

„Așa cum v-am anuntat la divorț că vom rămâne prieteni și că vom petrece timp cu copilul, așa s-a și întâmplat. Am vazut toate speculațiile din presă despre noi, dar nu este real, nu ne-am împăcat”, au declarat cei doi.

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, continuă să petreacă timp împreună pentru fiul lor, Ayan, astfel încât acesta să aibă parte de implicarea amândurora în educația lui. Cei doi se respectă, se înțeleg și sunt doi părinți responsabili, însă nu s-au împăcat.

„Da, am petrecut sărbătorile împreună, așa cum e normal atunci când ai un copil. Da, petrecem mult timp împreună pentru copil, ca el să simtă că are doi părinți implicați. Suntem doar doi oameni care se respectă și doi părinți responsabili. Atât.”

În vara anului 2021, s-a aflat că fosta soție a lui Andrei Ștefănescu formează un cuplu cu Vincenzo Aiello, care a participat la „Chefi la cuțite” în sezonul 9. La vremea respectivă, ea a confirmat informația că este într-o relație cu el și a mărturisit că preferă să fie discreți. Însă, după șase luni de relație, cei doi s-au despărțit.

La câteva luni de la despărțirea de Antonia, Andrei Ștefănescu a vorbit în emisiunea „Xtra Night Show” despre relația pe care o are cu mama copilului său, spunând că totul este foarte bine, au o relație amicală pentru fiul lor, Ayan, care trebuie să îi aibă alături pe ambii părinți.

„Dacă aș putea să explic… nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura. Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu. Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva. Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următoar. Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro