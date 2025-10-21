Anisia Gafton, mărturisiri despre nuntă. Cum își dorește actrița să fie evenimentul: „O să fie ceva mai spontan”

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia.

Anisia Gafton, mărturisiri despre nuntă

Cu toate că a fost cerută în căsătorie în 2024, Anisia Gafton nu se grăbește în ceea ce privește nunta. Actrița își propune ca evenimentul să fie unul intim, în cadrul căruia să se poată distra în voie alături de invitații săi.

„Încă nu s-a întâmplat, dar o să se întâmple sezonul următor de nunți. O să facem o cununie civilă, nu zic încă când și apoi o să fie și o nuntă, cu siguranță. Nu va fi ceva fastuos, mare. Va fi intim, ca să pot să mă distrez. Dacă e multă lume trebuie să păstrez niște aparențe. Știți ce se întâmplă…miresele sunt stresate: să arate într-un fel, să dea bine coafura, să nu comenteze soacrele sau nu știu care. Mireasa contează cel mai mult și ea trebuie să se simtă cel mai bine la nuntă. La cununia civilă avem pusă data așa și așa, dar la cealaltă nu!”, a spus Anisia Gafton pentru cancan.ro.

Anisia Gafton își dorește să fie spontană, astfel că nu a pus la punct foarte multe detalii referitoare la nunta ei cu Florin Serghei. Fanii actriței așteaptă cu nerăbdare să o vadă îmbrăcată în rochie de mireasă, dar se pare că ea nu s-a ocupat foarte mult, până acum cel puțin, de organizare.

„Eu vreau să fiu spontană! Nu vreau organizare… Bine petrecerea sigur trebuie organizată, dar de cea religioasă nu mi-e frică. Pot să mă duc la un moment dat cu Serghei la Biserică, țac-pac și gata. Iau nașii și gata. Luăm și lumânări, luăm de toate. Nașii sunt niște prieteni apropiați și se ocupă ei. O să fie ceva mai spontan și o să se facă, vorbim despre asta. Nu dau nume, nu dau timp, dar știu că trebuie să iau buletinul de acasă la cununia civilă. Restul, trebuie să fiu îmbrăcată în alb, o să o pătez din prima. Nici la schimbarea numelui nu m-am gândit. Nu sunt sigură, nu știu ce alegere o să fac. O să mă gândesc”, a mai spus Anisia Gafton pentru sursa citată anterior.

Anisia Gafton, despre dorința de a deveni mamă

În privința vieții de familie, Anisia Gafton a vorbit deschis acum ceva timp despre dorința de a deveni mamă, fără însă a pune presiune asupra momentului.

„Copii mă gândesc, cine știe, pe viitor?! O să vină la momentul potrivit și copiii. Să fie zăpăceală în casă, nu?! Și așa nu-s eu destul de zăpăcită, mai trebuie un zăpăcit. Eu zic că toate vin la timpul lor. Nu trebuie să ne lamentăm: bă, acum îl fac! Nu e o programare la ginecolog sau o programare la ochi și la dinți!”, a spus Anisia Gafton pentru Click!

Foto: Instagram

