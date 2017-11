Angelina Jolie a tinut un discurs emotionant in care a facut aluzie la scandalul abuzurilor sexuale de la Hollywood

Angelina Jolie a tinut zilele trecute un discurs extrem de emotionant, pentru Natiunile Unite, in care a facut aluzie si la ceea ce se intampla in aceasta perioada la Hollywood.

Angelina Jolie a fost intotdeauna o personalitate vocala in ceea ce priveste problemele sociale asa ca acum aceasta a cerut autoritatilor sa urgenteze stoparea violentei sexuale.

„Violenta sexuala este peste tot – in industria in care lucrez, in afaceri, in universitati, in politica, in armata si peste tot in lume.”, a declarat Angelina Jolie in discursul sau catre Natiunile Unite. „Prea des aceste abuzuri impotriva femeilor sunt luate in ras, portretizate drept probleme minore, puse pe seama cuiva care nu se poate controla, a vreunei boli sau a unei nevoi sexuale exagerate. Dar un barbat care abuzeaza o femeie nu este altcumva decat abuziv.”, a continuat Angelina.

Si Angelina Jolie a facut parte din acele (multe) femei care au fost abuzate de celebrul producator Harvey Weinstein. Scandalul dezvaluit de The New York Times, despre Harvey Weinstein, a fost cel care a dat startul tuturor celoralte dezvaluiri despre tot felul de abuzuri sexuale la Hollywood.

Angelina Jolie a mai spus ca violenta sexuala este unul dintre obstacolele critice care sta in calea egalitatii dintre femei si barbati.

