Andreea Ibacka și-a uimit fanii cu o fotografie neașteptată

Andreea Ibacka are o carieră de succes și o familie superbă. Chiar dacă este mamă a doi copii mici în prezent, recent a stârnit interesul internauților după ce a postat o fotografie în care își ține mâinile pe burtică, fanii întrebându-se dacă este un mesaj subtil.

După ce a postat ultima sa fotografie pe Instagram, fanii au fost foarte entuziasmați și au considerat că aceasta ar putea fi un indiciu că ar fi însărcinată. În realitate, intenția Andreei Ibacka a fost să glumească despre faptul că shaorma pe care o va mânca la prânz ar putea face-o să arate ca și cum ar fi însărcinată.

Andreea Ibacka a povestit că de multe ori a ajuns să ceară de la soțul său același lucru pe care și el îl dorea de la ea, amândoi dorind să fie recunoscuți pentru sacrificiile și eforturile pe care le depun în cariera lor profesională.

„Cred că fiecare își dorește să fie mai apreciat decât este, pentru că suntem două persoane foarte ocupate și care muncim mult și ne și dedicăm mult. Și, uneori, n-avem timp să vedem că și celălalt trage la fel de mult și ne-am dori doar să culegem aplauzele la scenă deschisă. Acasă, dacă se poate pe sectorul 4, soțul să mă felicite la megafon: „Așa soție ca a mea nu mai are nimenea!”… Uneori îmi doresc chestia asta și sunt lucruri pe care le fac tocmai ca el să mă aplaude și când nu mă aplaudă. Îmi doresc să mă bucur de familie mai mult și, uite, mă refer inclusiv la cea de-a patra generație pe care o am alături de mine pentru că încă am bunici. Și mi-aș dori să pot să ajung mai des pe la ei, să avem mai multe poze, mai multe filmări, mai multe experiențe împreună încă, alături de strănepoții lor, desigur, pentru că totul se învârte în jurul strănepoților acum”, a declarat Andreea Ibacka în emisiunea FRESH by UNICA.