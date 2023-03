Kristina Cepraga, dezvăluiri despre fiica ei în vârstă de 8 ani: „Probabil că mulți o să mă condamne că am făcut alegerea aceasta”

În urmă cu doi ani, Kitty Cepraga, sau pe numele ei real Kristina Cepraga, care a devenit cunoscută în showbiz-ul din România datorită proiectul de televiziune Școala vedetelor, a divorțat de fostul ei soț, James Goodwin, după 15 ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Aurora-May, care a împlinit 8 ani.

Într-un interviu recent, Kristina Cepraga a povestit că fetița ei, la numai 8 ani, îi calcă pe urme și își dorește o carieră în actorie. Mai mult chiar, micuța a participat deja și la casting-uri în Italia și a participat alături de mama ei la un proiect.

„Probabil că mulți o să mă condamne că am făcut alegerea aceasta, dar am făcut-o pentru că sunt o mamă care are acest stil de viață și de meserie. Nu le separ pentru că viața este meseria la mine, meseria este viață. Am ales să fac cu ea mai multe proiecte, printre care un scurtmetraj care este acum la câteva festivaluri, unde am jucat chiar roluri de mamă și fiică. Ea merge în zona aceasta cu actoria, deocamdată. A dat și o probă pentru un film în Italia. Da, sunt genul de părinte care a ales să colaboreze cu fetița în proiectele potrivite.”, a declarat Kristina Cepraga într-un interviu acordat Ego.ro.