Andreea Ibacka, din nou pe marile ecrane. Ce rol va interpreta actrița: „Sigur va fi anul acesta”

Andreea Ibacka revine pe marele ecran cu un rol inedit, diferit de tot ce a jucat până acum. Soția lui Cabral interpretează personajul Natasha, o figură complexă, care nu poate fi încadrată strict în tabăra pozitivă sau negativă, dar care promite să cucerească publicul. Un detaliu interesant este faptul că numele rusesc al personajului său reflectă o coincidență amuzantă din viața reală – de multe ori, când călătorește în străinătate, oamenii presupun că vorbește rusă și i se adresează direct în această limbă.

Actrița se află într-o formă fizică de invidiat la 39 de ani și recunoaște că sportul joacă un rol esențial în stilul său de viață. În familia Ibacka, mișcarea este o tradiție – fiica sa, Namiko, practică arte marțiale încă de la vârsta de patru ani, o activitate care i-a adus disciplină și perseverență. De-a lungul timpului, micuța a încercat și alte activități, precum dansul, dar artele marțiale au rămas o constantă în viața ei.

După o pauză de la seriale, Andreea Ibacka și-a îndreptat atenția către un proiect cinematografic ambițios. Filmul „Marea pescuială”, în care joacă un rol important, urmează să aibă premiera în acest an, iar actrița speră să fie un adevărat succes.

„Tocmai am terminat filmările pentru un lungmetraj, vă aștept în cinema cu ‘Marea pescuială’. Este o comedie românească, pe care aștept să o văd și eu, dar și voi. Sigur va fi anul acesta, poate că în primăvară. Este un personaj altfel decât cele cu care v-am obișnuit, Natasha, nu pot să zic dacă e negativ sau pozitiv. Foarte frecvent, atunci când călătorim în afară României, lumea îmi vorbește în rusă, ca și cum ar trebui să înțeleg”, spune Andreea Ibacka pentru Viva .

La 39 de ani și după două nașteri, Andreea Ibacka afișează o formă fizică de invidiat. Actrița mărturisește că secretul ei constă în echilibru: evită excesele și merge constant la sală pentru a se menține în formă. Totuși, recunoaște cu umor că, atunci când îi este foame și nu apucă să mănânce, devine complet diferită, spre amuzamentul celor din familie.

„Nu pot să zic că fac ceva ieșit din comun, dar m-am mobilizat și am început să merg la sală regulat. Eu făceam treaba asta și în trecut, dar după cum aveam timp și mă lăsam destul de repede de practica asta sănătoasă. Acum, pentru că am înscris copiii la înot și trebuie să meargă cu strictețe, cu regularitate, de două ori pe săptămână, profit de timpul ăsta. În aceeași locație au și o sală de fitness, pe care o frecventez, așa că mă duc la sală de două-trei ori pe săptămână. Nu evit alimente, dar nu mănânc cantitativ foarte mult. Cumnata mea tot timpul râde de mine, că eu fac foarte urât la foame. Pentru un om atât de mic, la foame efectiv mă transform, cum vezi în reclame. Și fac atâta scandal, avem multe povești pe tema asta de-a lungul timpului, încât ai zice. ‘Doamne, când o să se așeze la masă, efectiv o să devoreze un platou întreg’. Fac foarte urât, după aia mă așez, mănânc două-trei guri și zic: ‘Mamă, nu mai pot, ce burtă am!’. Probabil că mă ajută că am stomacul mic încă”, mai spune Andreea Ibacka.