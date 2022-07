Andreea Esca a dezvăluit secretul unui ten luminos și lipsit de imperfecțiuni: „Nu îmi lipsește niciodată”

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, cu o prezență de peste 20 de ani pe micile ecrane. Prezentatoarea TV de la Pro TV este recunoscută pentru aparițiile impecabile, iar trecerea timpului nu și-a pus amprenta asupra ei. Vedeta, în vârstă de 49 de ani, și-a dezvăluit secretul unui ten luminos și lipsit de imperfecțiuni.

Prezentatoarea de știri este într-o formă de invidiat, iar chipul este tot timpul luminos și radiant. De asemenea, zâmbetul larg și superb îi oferă Andreei o imagine perfectă, iar fanii se întreabă cum reușește să se mențină mereu tânără. Ei bine, Andreea Esca a oferit câteva trucuri la care apelează deja de ceva timp și care au funcționat de minune pentru ea.

Vedeta a susținut că nu a apelat niciodată la medicul estetician și nici nu a avut nevoie. Andreea a precizat că secretul ei a fost întotdeauna rutina de îngrijire a tenului. Curățarea pielii este printre cele mai importante, iar vedeta s-a asigurat mereu că s-a demachiat corect, indiferent de nivelul de oboseală. Totodată, prezentatoarea TV folosește o cremă hidratantă potrivită tenului său pentru hrănirea în profunzime a pielii.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi.”, a spus vedeta.