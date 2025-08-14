Andreea Bălan, vacanță de vis cu familia. Ce destinație a impresionat-o pe artistă: „Iubire, bălăceală, tenis”

Andreea Bălan se bucură de zile relaxante în Grecia, alături de logodnicul ei, Victor Cornea, și cele două fetițe, Ella și Clara. Artista a împărtășit cu fanii săi pe Instagram mai multe fotografii care surprind momentele de vacanță: de la clipe petrecute la piscină, până la micul dejun savurat chiar în apă.

Andreea Bălan, vacanță cu familia

În imagini, Andreea pare extrem de fericită și relaxată, arătând cât de mult se bucură de timpul petrecut alături de familie. Vacanța pare să fie o ocazie perfectă pentru a se reconecta și a crea amintiri frumoase împreună. Cum vedeta este mereu activă pe rețelele sociale, nu a ratat aceasă ocazie să împărtășească cu fanii primele impresii.

„O zi în vacanța noastră 🌊🌈 ❤️

Iubire, bălăceală, tenis, dans, mâncare și unicorni 😍”, a scris vedeta.

Andreea Bălan și partenerul ei, tenismenul Victor Cornea, au început pregătirile pentru cel mai important moment din relația lor: nunta. Cererea în căsătorie a avut loc acum câteva luni, iar acum cei doi discută detalii despre viitorul eveniment.

Detalii despre nuntă

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star’ de la Antena Stars.

Andreea Bălan a ținut să precizeze că atât ea, cât și logodnicul ei, consideră că au familia completă și nu își mai doresc un alt copil.

„Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”, a precizat ea.

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a precizat că a fost surprinsă de decizia sportivului de a o cere în căsătorie, el fiind mult mai tânăr decât ea.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Jucătorul de tenis a dezvăluit pe rețelele de socializare că plănuia de mult timp să o ceară în căsătorie pe Andreea Bălan.

„Am avut foarte multe gânduri cum, când, de mai multe luni deja voiam, și m-am gândit că cel mai frumos ar fi să te cer prin turnee când vii cu mine, să te aștept în Australia, sau într-un loc din ăsta mai exotic, mi-am dat seama că e mai bine să fim toată familia și cred că acesta a fost factorul decisiv. Am vrut să fie familia alături de noi și acest moment mi s-a părut cel mai oportun”, a povestit Victor Cornea.

