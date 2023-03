Andreea Bălan și George Burcea, petreceri separate pentru fiica lor, Clara

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au aniversat-o separat pe fiica lor, Clara, care a împlinit 4 ani. Artista și actorul au publicat pe rețelele de socializare imagini de la petreceri.

Andreea Bălan a postat mai multe fotografii de la petrecerea pe care a organizat-o pentru fetița ei. Imaginile au fost însoțite de un mesaj înduioșător, în care artista a amintit de stopul cardio-respirator suferit în luna martie a anului 2019 în timpul nașterii fiicei sale, Clara.

„Am avut parte de foarte multe experiențe, emoții și trăiri în viața mea până în prezent (bune și rele) dar, de departe, cea mai importantă, frumoasă dar și grea experiență, este cea de acum 4 ani. În ziua de 4 martie 2019 am dat viață și totodată am renăscut la viață🙏 Clărița a venit pe lume și inima mea s-a oprit pentru câteva momente, iar Dumnezeu a vrut să revin la viață și să am grijă de cele două minuni.”