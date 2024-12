Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, împreună la serbarea fiicei lor, Ella. Cum au fost surprinși artista și actorul

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. În prezent, George Burcea este într-o relație cu Viviana Sposub. Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea, iar recent a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis.

Recent, Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au fost prezenți la serbarea fiicei lor, Ella, care a avut loc la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”. Artista și actorul au publicat imagini separate cu fiica lor și au susținut-o în cadrul acestui eveniment important pentru ea.

Andreea Bălan a vorbit acum ceva timp despre relația actuală dintre ea și fostul ei soț, George Burcea. Artista a spus și cum privește actorul povestea de dragoste actuală dintre ea și Victor Cornea.

„Victor are și el un băiețel și atunci înțelege și știe ce înseamnă. Are empatie și lucrul ăsta chiar ne-a legat foarte mult. De la început am stabilit că nu vom mai avea un alt copil, că nu ne dorim. Și se înțelege de minune cu Ella și Clara. Fetițele îl iubesc foarte mult și sunt foarte fericite când vine acasă câteva zile pe săptămână și se joacă împreună. De asemenea, tatăl lor este încântat că eu am o relație atât de sănătoasă și că Victor e prezent în viața lor. Fetițele au parte de iubire din mai multe părți, ceea ce e un lucru minunat. Adică au cumva două familii unde pot merge”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea Fresh by Unica.