Ce a dezvăluit Victor Cornea despre decizia de a o cere în căsătorie pe Andreea Bălan: „Acesta a fost factorul decisiv”

Plecată în vacanță în Laponia alături mama ei, cele două fete ale ei, dar și alături de actualul ei iubit, Victor Cornea, și fiul acestuia, Andreea Bălan a avut parte de o surpriză extraordinară în avion: Victor a cerut-o în căsătorie.

„În acest decor magic către Laponia, Moș Crăciun mi-a lăsat o scrisoare pentru o persoană prezentă la bordul acestei aeronave. Dragă Andreea, de-a lungul anilor ai fost o persoană minunată și un dar pentru noi toți cei din jur. Totuși, cel mai frumos dar pe care l-ai oferit a fost iubirea pentru Victor. Astăzi, el are o întrebare foarte specială pentru tine”, a spus o însoțitoare de bord, la microfon.

Victor Cornea s-a pus în genunchi în fața artistei și a cerut-o în căsătorie, în aplauzele tuturor celor prezenți în avion.

Jucătorul de tenis a dezvăluit pe rețelele de socializare că plănuia de mult timp să o ceară în căsătorie pe Andreea Bălan.

„Am avut foarte multe gânduri cum, când, de mai multe luni deja voiam, și m-am gândit că cel mai frumos ar fi să te cer prin turnee când vii cu mine, să te aștept în Australia, sau într-un loc din ăsta mai exotic, mi-am dat seama că e mai bine să fim toată familia și cred că acesta a fost factorul decisiv. Am vrut să fie familia alături de noi și acest moment mi s-a părut cel mai oportun”, a povestit Victor Cornea.

Andreea Bălan a fost foarte surprinsă de intențiile partenerului ei de cuplu.

Jucătorul de tenis a mai povestit că în ultimele luni a încercat să vadă cum ar reacționa Andreea la ideea de căsătorie și a scris cuvântul „soție” pe ecusoanele pe care le purta aceasta atunci când îl acompania în turnee.

Andreea Bălan a revenit în țară după superba vacanță din Laponia, însă în imaginile postate recent, artista a fost surprinsă fără inelul de logodnă, lucru care a stârnit curiozitatea fanilor.

Cântăreața a mărturisit că a fost nevoită să ducă inelul la modificat, fiind prea mare pentru degetele ei.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a spus Andreea Bălan, potrivit WOWbiz.ro.