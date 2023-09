Andreea Bălan, primele declarații despre relația cu Victor Cornea: „Suntem la început și sunt foarte fericită”

Andreea Bălan a preferat ca după divorțul mediatizat de fostul ei soț, George Burcea, să nu mai dezvăluie detalii ce țin de viața ei amoroasă și să fie discretă. Însă, de câteva zile au apărut speculații conform cărora artista ar fi implicată într-o nouă relație.

În ultima perioadă au circulat zvonuri potrivit cărora Andreea Bălan ar avea un nou iubit, mai exact pe Victor Cornea, un jucător român de tenis, originar din Sibiu, în vârstă de 29 de ani. Totul a început după ce, pe rețelele de socializare, cei doi au pus fotografii din același loc, atunci când se aflau la Stuttgard. Artista s-a filmat ulterior alături de iubitul ei pe terenul de tenis, iar mai apoi într-o mașină decapotabilă, în timp ce se plimbau.

Membra juriului emisiunii „Te cunosc de undeva'” a publicat ulterior o serie de fotografii prin care părea să își facă oficială relația cu jucătorul român de tenis. Într-una din următoarele sale postări pe Instagram, artista a apărut îmbrăcată cu o jachetă pe care era brodat numele „V. Cornea” în față și „România” pe spate. Alături de un mesaj emoționant de dragoste, Andreea Bălan a apărut în fața fanilor ei fericită și îndrăgostită.

Andreea Bălan a confirmat relația cu Victor Cornea în cadrul unui interviu acordat Observatorul Antenei 1, declarându-se foarte fericită.

Mai mult decât atât, cei doi au și planuri pentru perioada următoare, dar nu este vorba despre o vacanță, ci de participarea lui Victor Cornea la unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume.

De asemenea, pe 23 iunie 2023, cu ocazia aniversării ei, Andreea Bălan a publicat o serie de fotografii cu iubitul ei, Victor Cornea, în ipostaze tandre.

Andreea Bălan a publicat acum câteva luni pe canalul personal de YouTube un video în care răspunde la o parte dintre curiozitățile fanilor. Cântăreața a fost întrebată, printre altele, dacă are un iubit, iar ea a mărturisit că vrea ca această latură a vieții ei să o țină departe de presă și de ochii curioșilor. Dacă până acum poveștile de dragoste pe care le-a trăit au fost cunoscute de către public, artista nu va mai face acest lucru de acum înainte.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am un iubit. Înțeleg această curiozitate a voastră, dar vreau să mă înțelegeți și să respectați că nu îmi mai doresc să se știe și să se vorbească despre această parte personală. Prefer ca pentru buna dezvoltare a unei astfel de relații de iubire, totul să fie foarte discret și eu să-mi trăiesc iubirea departe de ochii presei și ai curioșilor și departe de toate comentariile urâte. Consider că am făcut această greșeală, să expun viața mea personală.”