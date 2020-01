Andreea Bălan a plecat în vacanță în Mauritius alături de soțul ei și cele două fetițe ale lor

Fie că vorbim de cântăreți, actori sau influenceri, fiecare a decis să plece în vacanțe care mai de care mai exotice. Este cazul și Andreei Bălan, care imediat după concertele pe care le-a avut de Revelion, a plecat alături de familia ei într-o vacanță în Mauritius. Artista a susținut un concert în Piața Constituției, dar și pe Valea Prahovei, în Sinaia.

Andreea Bălan le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe Instagram faptul că nu a reușit să se odihnească în avion, mai cu seamă că drumul a durat 20 de ore: „După un drum de 20 de ore în care nu am dormit deloc cu Clarita în brațe, după ce am despachetat 5 geamantane, dormit câteva ore, apoi călcat, apoi făcut ordine după copii, și după ce am intrat în apă cu Ella, uscat și aranjat, mi-am pus fața de divă și am reușit să fac și eu niște poze. E grea viața de divă”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan și George Burcea sunt într-o relație de mai bine de patru ani, iar cei doi au împreună două fiice. Anul trecut, pe data de 15 septembrie, Andreea s-a căsătorit religios cu partenerul ei și în aceeași zi a avut loc și botezul fetiței lor, Clara.

Foto: Instagram

