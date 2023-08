Anca Țurcașiu, mărturisiri dureroase despre divorț. Cât de mult a afectat-o despărțirea: „Un șoc emoțional puternic”

Anca Țurcașiu este o prezență care nu poate fi trecută cu vederea ușor. Vedeta răspândește în jurul ei numai bucurie și poartă mereu un zâmbet pe buze. Totuși, puțini cunosc faptul că a traversat o perioadă dificilă înainte de a atinge starea de fericire pe care o trăiește în prezent. Divorțul a fost o etapă greu de suportat pentru artistă, însă a reușit să treacă peste acest obstacol al vieții sale.

Vedeta și-a găsit puterea să vorbească deschis despre cât de mult a fost afectată de acea separare în trecut și cum a reușit să-și depășească perioada grea, repornind de la zero, cu mai multă forță ca niciodată.

La vârsta de 53 de ani, Anca Țurcașiu este plină de viață și își menține echilibrul cu succes. Cu toate acestea, actrița recunoaște că experiența divorțului a lăsat urme adânci în viața ei. Șocul emoțional pe care l-a trăit nu a fost deloc ușor de depășit, dar cu hotărâre a reușit să își găsească calea și să transforme această experiență într-o lecție de viață, reușind să se împace cu trecutul.

„Toată lumea îmi spune că m-am reinventat. Da, am reușit să mă regăsesc, după un șoc emoțional puternic, m-am înălțat, am zâmbit, am depășit greul, acceptând ce mi-a oferit viața, am apelat la ajutorul celor dragi care mi-au fost alături. Putem. Eu pot orice. Trecem pe aici atât de repede, încât trebuie doar să avem grijă de noi. Să facem din fiecare zi o bucurie! Așadar, ține doar de alegerile noastre din viața asta ca să putem fi bine, fericiți! Nu pierdeți TIMPUL! Cel mai prețios dar…. Vă îmbrățișez! Noapte bună! AVEȚI GRIJĂ DE VOI!”, a transmis Anca Țurcașiu pe Instagram.