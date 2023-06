Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre căsnicia cu fostul soț: „M-am mobilizat dintr-o cădere gravă”

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din România, care a reușit să strângă în jurul ei un număr mare de admiratori ce îi susțin fiecare apariție pe parcursul carierei sale. Grație carismei și autenticității de care a dat dovadă constant, artista a reușit să pătrundă în inimile multor români. Într-un recent moment de sinceritate, aceasta a împărtășit detalii neștiute despre momentele dificile din viața ei.

Actrița și-a deschis sufletul în fața admiratorilor săi și a vorbit despre experiențele prin care a trecut în timpul căsniciei cu fostul ei soț. Ea a explicat că în acea perioadă s-a neglijat, prioritizând în schimb bunăstarea membrilor familiei sale. Anca Țurcașiu a reușit să se recupereze după o perioadă dificilă, remarcând totuși că a putut face acest lucru cu sprijinul celor din jurul ei.

Deși la început a fost reticentă, în cele din urmă, Anca Țurcașiu a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confrunta.

„După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, deci ceva cumplit. Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate. Păi carne eu nu mănânc de 30 de ani, dar lactate? Nu am cum să renunț la lactate, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză, adică eu nu pot să renunț. Unul dintre ei mi-a spus: Bine, treaba dumneavoastră. Și am avut eu așa un moment de… Știi cum e când spune cineva faci ce vrei, dar o să mori, eu îți spun să nu mai faci asta. Și am spus ce ar fi să încerc, eu pot orice pe pământul ăsta. Am zis să văd dacă omul ăsta are dreptate. Da, întrețin o inflamație articulară, mi-au explicat. Mi-am dat seama că e adevărat. Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a dezvăluit Anca Țurcașiu.