Anca Serea vorbește despre cum Adrian Sînă nu a încurajat-o să devină influencer

Anca Serea a răspuns la întrebările Domnicăi Mărgescu, Fashion Director ELLE, despre social media, dar și la curiozitățile celor care au urmărit ieri ediția live a workshop-ului ELLE New Media School, dedicată platformei Facebook.

Printre acestea s-a regăsit și modul în care Adrian Sînă, soțul Ancăi Serea, a susținut-o în tot acest parcurs pe social media. „Nu m-a susținut. Adrian a fost împotrivă atunci când mi-am făcut pagină de Instagram. A zis că este un format care mie nu mi se potrivește. A fost chiar o mică dispută între noi, cred că acum patru sau cinci ani. Mi-a spus că n-are rost să-mi pierd timpul pe Instagram, că nu mi se potrivește”, a răspuns Anca.

Cu toate acestea, Anca Serea și-a urmat intuiția și nu a renunțat la ideea de a-și dezvolta experiența în online pe o nouă rețea socială. De asemenea, Anca își încurajează fanii să creadă până la capăt în dorințele lor, chiar dacă nu sunt întotdeauna susținute de alte persoane: „Nu vă lăsați influențați de cei din jurul vostru atunci când luați o astfel de decizie. În momentul respectiv nu m-a susținut, dar acum el mă trage de umăr atunci când nu fac unele chestii cum trebuie. Eu îl cert pe el că nu postează frecvent, el mă ceartă că stau prea mult”.

Cât despre respectarea limitelor și intimității copiilor, Anca Serea spune că, de cele mai multe ori, întreaga familie este de acord cu expunerea în mediul online, însă a existat, recent, o diferență de opinii.

„Mi s-a întâmplat o singură dată, într-o campanie pe care am avut-o recent, chiar la începutul acestui an, cu Sara. Era despre faptul că suntem femei și că traversăm o anumită perioadă, vorbeam despre menstruație, care este o normalitate în viața noastră și trebuie să fie acceptată de întreaga societate și nu este o rușine. Am avut o mică dezbatere cu ea pentru că pe vremea aceea avea doar 12 ani și după ce i-am explicat care sunt argumentele pro ale acestei campanii a acceptat să-mi fie alături”, a explicat Anca.

„Nu îi stresez niciodată. Dacă nu vor să facă poze, nu fac poze. Dar de regulă se bucură și ei. Primesc inimioare, îi văd colegii, îi văd doamnele învățătoare de la școală, deci cumva sunt și ei fericiți. Dar nu-i forțăm niciodată să facă asta. Este un principiu de viață. Nu-i forțăm nici la școală să aibă cele mai bune note, nici să mănânce din ceea ce nu-și doresc, nici să poarte niște haine pe care ei nu le vor. Am învățat să-mi respect foarte mult copiii, și să-i ascult și să învăț multe lucruri de la ei și asta îmi aduce foarte multă liniște”, a adăugat ea.

Citește și:

Laura Cosoi vorbește despre întâlnirea dintre cele două fiice ale sale

Foto: ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro