Anca Serea și Adi Sînă și-au botezat fetița

Anca Serea și Adi Sînă și-au botezat în weekend cel de-al șaselea copil, pe micuța Leah Maria. Evenimentul a avut loc la Domeniul Manasia, fiind un loc mai restrâns, de lângă București. Ceremonia religioasă a avut loc la Manasia.

„Ieri a fost o zi tare specială pentru familia noastră, botezul micuței Leah pe care-l așteptam cu mari emoții! Sunt zile pe care nu le vom uita niciodată și pe care le vom prețui datorită amintirilor frumoase. Vreau să le mulțumesc în primul rând celor care ne-au fost alături și datorită lor am avut o seară perfectă: copiilor, nașilor, prietenilor”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Nașii fetiței au fost Silvana și Petru Berciu, unii dintre prietenii apropiați ai Ancăi și ai soțului ei, Adi Sînă. Anca Serea a ales să poarte o rochie vișinie, din triplu organza de mătase creată de designerul Otilia Brăiloiu, care i-a pus silueta în evidență. Adi Sînă a purtat un costum negru, o cămașă albă și un papion negru.

La eveniment au fost prezenți 100 de invitați, printre care și Diana Bart și Denis Radu. Atmosfera a fost întreținută chiar de Adi Sînă, care a decis să cânte la petrecere. Și meniul a fost unul pe măsură. Anca Serea și Adi Sînă au ales să aibă un meniu tradițional, incluzând și sarmale și un candy bar cu dulciuri fără zahăr.

Anca Serea a născut pe data de 14 august. Ea a recunoscut faptul că a avut și câteva probleme de sănătate în timpul sarcinii. „Mereu am spus că ne mai dorim un copilaş şi iată că minunea s-a întâmplat. Sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate şi cu anemia mea, pe care o ţin sub control, dar şi cu o tensiune foarte mică”, a declarat Anca pentru revista Unica.

Anca Serea este una dintre cele mai apreciate personalități din televiziune. Ea și Adi Sînă au împreună patru copii, Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară, pe David și Sarah.

