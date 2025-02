Ana Bodea, mesaj emoționant pentru partenerul ei, Valentin Butnaru, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Detaliul care a atras atenția fanilor

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt colegi în același trust de presă și formează un cuplu de aproape doi ani. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu”.

Absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, Ana a trecut prin momente dificile din cauza disciplinei extreme, ajungând aproape de moarte. Cu toate acestea, a reușit să depășească obstacolele și s-a reorientat către actorie, o profesie care i se potrivește perfect și pe care o adoră.

Valentin Butnaru și-a sărbătorit ziua de naștere, iar partenera lui de cuplu nu a lăsat să treacă aniversarea acestuia fără să îi transmită public un mesaj emoționant, plin de iubire. Prezentatorul Observatorului de la Antena 1 a împlinit vârsta de 40 de ani pe 16 februarie.

„La mulți ani motivului pentru care ador Valentines day!🫀

Iubesc cum râdem împreună până ne dor obrajii și cum dansăm prin casă de parcă nimeni nu ne vede (oricum, sper că nimeni nu ne vede pentru că uneori pașii noștri nu au nicio legătură cu ritmul😅) Iubesc și când îți însușești partea mea de înghețată deși mă prefac că mă supăr (știi bine că o fac doar ca să primesc mai multe îmbrățișări).

Ador momentele noastre pe drum, când descoperim lumea împreună, dar și când pur și simplu ne pierdem în conversații despre orice, pentru că da, am impresia în fiecare zi că deții mai multe informații decât Wikipedia, chat GPT și biblioteca din Alexandria la un loc. Iubesc felul în care mă vezi tu – cum mă faci să cred că pot muta munții, cum mă susții în cele mai nebunești și ireale dorințe și cum reușești, zi de zi, să mă ajuți să devin cea mai bună versiune a mea. Nu pot decât să mă gândesc că oamenii ca tine sunt din ce în ce mai rari, pe cale de dispariție, pentru că nu am mai întâlnit om care să își susțină iubita, așa cum mă susții tu pe mine.

Dar cel mai mult iubesc ziua aceasta, ziua în care te-ai născut. E cea mai frumoasă zi din an.

La mulți ani, suflet frumos! Să rămâi mereu tu – omul care face lumea mai luminoasă, mai bună și mai plină de magie. Te iubesc”, a scris Ana Bodea pe rețelele de socializare.