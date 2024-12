Ana Bodea, dezvăluiri oneste despre relația cu Valentin Butnaru. Ce spune despre gelozie: „Ne place să păstrăm anumite lucruri doar pentru noi”

Ana Bodea revine pe micile ecrane cu rolul principal în noua producție Antena 1, „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, după succesul răsunător obținut cu serialul „Lia, soția soțului meu.” Într-un interviu acordat Playtech Știri, actrița a vorbit despre acest proiect promițător, colaborarea sa profesională cu Ruxandra Ion și viața personală alături de Valentin Butnaru, prezentatorul de știri de la Antena 1.

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” urmează să fie difuzat în curând, iar Ana Bodea se numără printre actorii principali. Pe lângă realizările profesionale, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Valentin Butnaru. Ea a subliniat că relația lor este lipsită de gelozie și a explicat motivele pentru care au ales să păstreze discreția la începutul relației.

„Nu mă așteptam să revin atât de repede pe micile ecrane, dar m-am bucurat din tot sufletul! A fost o surpriză. Alina este personajul pe care îl interpretez și mă provoacă în fiecare zi pe platourile de filmare. Este o fată care are 17-18 ani și cred că acest aspect îmi place cel mai mult! Cât sunt acolo, am ocazia să mai am vârsta aia frumoasă, inocența, naivitatea, să trăiesc puțin din lucrurile pe care le trăiam la 18 ani.”, a spus Ana Bodea.