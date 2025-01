Ana Bodea și Valentin Butnaru, imagini fabuloase din vacanța în Dubai: „O experiență cum nu credeam că există”

Ana Bodea și Valentin Butnaru au petrecut o vacanță splendidă în Dubai. Actrița și prezentatorul de la Antena 1 s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună și de experiențe inedite.

Ana Bodea a postat pe Instagram mai multe fotografii superbe din călătoria din Dubai. Actrița a fost impresionată de tot ceea ce a văzut și simțit, iar deșertul la simțit ca le un loc special.

Camp-ul din mijlocul deșertului e ca o oază de poveste. Mirosul mâncărurilor tradiționale, spectacolul de dans și foc sub cerul plin de stele – totul e perfect, până la cel mai mic detaliu. Și cum să uit de cămile? Cu mersul lor leneș parcă îți spun că graba nu-și are locul aici.

Ana Bodea și partenerul ei, Valentin Butnaru, nu au ratat ocazia de merge în vizită la Marea Moschee din Abu Dhabi.

„Marea Moschee din Abu Dhabi mi-a întrecut toate așteptările. Marmura albă, imaculată, care acoperă fiecare colț, strălucește sub soare într-un mod aproape ireal, iar detaliile arhitecturale sunt de o frumusețe care te lasă fără cuvinte. Florile delicate și toate motivele orientale sunt sculptate în marmură cu o precizie milimetrică, de parcă fiecare detaliu ar spune o poveste. Pășești acolo și simți că te afli într-un loc special sau intr-un vis desprins din alte vremuri. M-am oprit de câteva ori doar ca să privesc și să încerc să cuprind tot ce vedeam și recunosc, am făcut multe fotografii pentru că e genul de experiență pe care vrei să ți-o amintești în cel mai mic detaliu peste ani de zile.”

La rândul său, Valentin Butnaru a fost la fel de impresionat de vacanța din Dubai și a povestit pe rețelele de socializare o parte dintre experiențele trăite.

„Partea a doua, sau „Cum să te simți din casa Atreides, dar fără viermi supradimensionați și fără nave Harkonnen”

Ghidul nostru, Adnan, un pakistanez de-al locului, în sensul în care și-a serbat deja majoratul în câmpul muncii din Dubai, m-a surprins cu tactică parcă preluată din manualul de manipulare al vreunui serviciu secret…după un drum presărat cu conversații de tot felul, de la istoria dezvoltării zonei până la diferențele drastice de temperatură între nordul și sudul Pakistanului, beduinul călăuzitor a devenit taciturn subit și a pornit un playlist house oriental, foarte bun de altfel, la volum maxim.

Abia după minute bune am înțeles că era metoda lui de a reduce din anxietatea pasagerilor mamutului 4×4, confruntați cu drifturi la 30 de grade înclinare, pe dunele de nisip. Pot spune cu mâna pe inimă- exact cum stăteam și în mașină, că este exaltant și că te gândeșți că ti-ai dori cu ardoare să fii pilot de Dakar!

Îndemnat deja de o victorie imaginară a unei etape de deșert rally, am închiriat și un buggy…ei bine, aici nu am decât îndemnul: gura închisă și joc de glezne! Nu de alta, dar ajungi să îți faci detartraj cu nisip dacă nu, iar gleznele joacă oricum de la trepidații! Oricum ar fi, experiența merită cele două pietre de la rinichi destelenite!

Finalul aventurii stil „Lawrence of Arabia” ne-a adus într-o mică oază cu iz cosmopolit, dar rădăcini adânci în cultura locală. Se puteau întrezări în mâncarea, adusă în valuri, chiar rafale la un moment dat, de te întrebai cu stupoare dacă stomacul tău are mai multe camere, dar și în spectacolul de „varietăți”, cu reminiscența unor alte epoci.”