Amalia Enache a dezvăluit cu ce se ocupă, de fapt, tatăl fiicei sale: „Suntem acum foarte buni prieteni”

Amalia Enache se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România. Vedeta a preferat ca viața personală să o țină departe de ochii curioșilor și nu a dezvăluit până acum identitatea tatălui fiicei sale.

Amalia Enache are o fiică, pe nume Alma, în vârstă de 7 ani. Prezentatoarea de la PRO TV a păstrat mereu discreția în ceea ce îl privește pe tatăl copilului său și a fost rezervată în declarații. Recent, în cadrul unui interviu pentru OK! Magazine, vedeta a dezvăluit în ce relații este acum cu tatăl Almei, dar și cu ce se ocupă acesta.

„Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta. Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma.”

Amalia Enache și fiica ei au o relație extrem de apropiată. Prezentatoarea TV obișnuiește să meargă cu Alma aproape peste tot, trăind astfel experiențe inedite împreună.

Despre posibilitatea de a deveni din nou mamă, Amalia Enache a mărturisit că i-ar fi frică din punct de vedere medical să facă acest pas.

„Da (n.r. dacă s-ar mai fi văzut încă o dată mamă), dar nu mai am vârsta. Mi-ar fi teamă, din motive medicale. Apreciez foarte mult femeile care îndrăznesc să facă asta, dar eu sunt născută în ’77, am 46 de ani. Îmi asum vârsta și nu am nicio problemă cu trecerea timpului, dar ca s-o iau de la capăt cu un bebeluș mi se pare că e delicat. Cu Alma am avut mereu problema somnului, a fost un copil foarte legănat, foarte mult purtat în brațe”, a mai spus Amalia Enache pentru sursa citată.