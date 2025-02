Alina Sorescu, noi dezvăluiri șocante din căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Nu mai suporta să alăptez”

Alina Sorescu s-a confesat în fața lui Cătălin Măruță, discutând deschis în podcastul său despre momentele dificile prin care a trecut în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. După trei ani de procese, divorțul lor s-a încheiat oficial la finalul lunii ianuarie.

Artista a povestit că, după nașterea primei lor fiice, Carolina, soțul său i-a cerut să renunțe la alăptare, deoarece nu putea tolera acest proces, o situație pe care Alina Sorescu a resimțit-o ca fiind extrem de dificilă.

„Totul era o fațadă, să părem ceea ce nu suntem. Totul era o iluzie. Totul era pentru imagine, pentru ce văd ceilalți, hai să chemăm lumea la noi în casă, să facem petreceri la noi în casă. Multă lume la noi în casă, petreceri, plecări. Noi, de exemplu, când am născut-o pe Carolina, nu mai suporta să alăptez. Sarcina ca sarcina, dar alăptarea era mai grea de dus pentru el. Că nu mai suportă și să o înțarc și gata. Orice femeie care a alăptat, știe că nu e simplu procesul”, a mărturisit Alina Sorescu.

Alina Sorescu a mai povestit că, de fiecare dată când plecau în vacanțe, se simțea obligată să fie mereu la dispoziția fostului soț. Aceasta a explicat că, indiferent de context sau de dorințele sale personale, trebuia să se adapteze nevoilor lui, ceea ce a fost o sursă de tensiune și frustrare continuă pentru ea.

„Plecam și împreună în vacanțe. Eu trebuia să fiu tot timpul la dispoziția lui. Nu conta că aveam fetițele mici. Măcar eram liniștită că știam că stau cu mama mea. Mama a venit să ne ajute la îndemnul lui și ulterior și tata pentru că a realizat că în felul acesta poate pleca în continuare el. Trebuie să merg, am doi copii, am pentru ce să lupt. Da. (Nr. că și-a luat toate hainele). Nici nu am mai trecut pe acolo de atunci. Fizic oricum nu mă mai leagă nimic”, a adăugat Alina Sorescu în cadrul podcastului menționat.