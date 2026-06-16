Alexia Eram, declarații neașteptate despre mama ei. De ce nu și-a dorit o carieră ca a Andreei Esca: „N-aș putea să prezint știrile. Este…”

Nu de puține ori Alexia Eram a fost întrebată dacă își dorește o carieră în televiziune precum celebra ei mamă.

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  de  Andreea Ilie
Alexia Eram și Andreea Esca (1)
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Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Alexia Eram, despre sfaturile primite de la mama ei

Alexia Eram continuă să își dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape doi ani, iar pe rețelele de socializare se bucură de un număr impresionant de fani care îi urmăresc cu interes fiecare mișcare.

Nu de puține ori Alexia Eram a fost întrebată dacă își dorește o carieră în televiziune precum celebra ei mamă, mai ales după participarea alături de fratele ei, Aris, la emisiunea America Express.

Creatoarea de conținut a mărturisit într-un interviu acordat recent că a luat în considerare o carieră de prezentatoare, însă i se pare un domeniu prea serios.

„M-am mai gândit așa (n.red. la a face meseria mamei sale), că e normal, dar e un segment prea serios pentru mine, n-aș putea să prezint știrile. E destul de greu. Da, am încercat să citesc de pe prompter. I-am rugat să-mi pună fix la viteza cu care citește mama știrile și e ceva rău”, a spus Alexia Eram pentru Spynews.ro.

Creatoarea de conținut a vorbit și despre sfaturile profesionale pe care le-a primit de-a lungul timpului de la mama ei.

„Îmi spune să muncesc pentru ceea ce am și să respect oamenii din jur. Părinții mei, familia mea, prietenii mei sunt alături de mine și mă susțin în tot ceea ce fac și încerc. În viață, în general, să am lângă mine oameni pozitivi care mă susțin și care sunt alături de mine”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea și Alexandre au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei, crescând în lumina reflectoarelor.

„Desigur că i-a ‘amprentat’ celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a declarat ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi și modul în care au fost educați.

„N-am luat nicio măsură. I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram „vedetă”. Au fost în contact mereu cu tot felul de copii, din toate mediile, la cercuri școlare de la Palatul Copiilor, la înot la bazinul „Lia Manoliu', la școală au mers la una publică a Statului Francez, doar că în România există o taxă și poate părea din acest motiv o școală privată (în alte țări este pur și simplu o școală publică, subvenționată de Statul Francez), au petrecut vacanțele și în Franța, și la Porumbacu de Sus, și la Susai, și în Sölden. Nu am exagerat cu nimic și în niciun sens. Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor și a cuvântului dat”.

Andreea Esca a evidențiat și calitățile celor doi copii ai ei și aspectele care îi diferențiază.

„Alexia e foarte sensibilă, empatică, muncitoare, frumoasă, determinată, vorbăreață, amuzantă. Aris e calm, relaxat, un bon vivant, șarmant și extrem de funny. Alexia e atentă la orice detaliu și ține lucrurile sub control, ca să iasă perfect și să fie toată lumea mulțumită. Aris crede în improvizație și în faptul că ‘sigur o să iasă bine’. Și oricum… ‘nimic nu e atât de grav’. Cam atât sunt de diferiți. Eu, când sunt pusă la mijloc, sunt foarte corectă. Nu țin cu unul sau cu altul, le spun exact ce gândesc despre situația în cauză. Cert este că, atunci când fiecare își folosește atuurile, sunt un combo adorabil”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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