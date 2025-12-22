Alexia Eram, cu ochii în lacrimi după ce fratele ei, Aris, a plecat la Survivor: „Am încredere în tine că ești cel mai puternic”

Alexia Eram l-a însoțit pe fratele ei, Aris, la aeroport, pentru că acesta a plecat în Republica Dominicană, acolo unde va participa la competiția Survivor. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” este pregătit de această provocare imensă din viața lui.

Aris Eram a plecat la Survivor

Aris Eram a acceptat să participe în calitate de concurent la Survivor. Prezentatorul TV și creatorul de conținut a plecat înspre Republica Dominicană, iar sora lui, Alexia, l-a condus la aeroport. Emoționată și cu lacrimi în ochi, ea i-a transmis un mesaj special, în care mărturisește că o să îi fie extrem de dor de el.

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să râdă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu”, a scris Alexia Eram pe Instagram.

Când începe Survivor la Antena 1

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil.

Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Două triburi sunt pregătite de confruntarea vieții lor – Faimoși și Războinici, iar fiecare dintre membrii lor așteaptă cu nerăbdare clipa în care vor porni spre Republica Dominicană.

Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite!

Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată! Cunoscut atât pentru ceea ce face în social media, cât și pentru faptul că este parte din echipa Super Neatza de peste un an, Aris Eram a acceptat o nouă provocare în viața lui!

Cu multă experiență de viață, în afaceri și cu multe obstacole depășite înspre atingerea succesului actual, Cristian Boureanu și Călin Donca o vor lua din nou de la zero, într-o aventură cum nu au mai trăit.

Spiritul artistic le călăuzește cariera, însă acum vor trebui să apeleze la pragmatism și îndârjire. Artistul Iustin Hands face show pe scenă, însă cum se va descurca în cele mai dure condiții? Actrița Roxana Condurache este mereu gata de spectacol, iar în această emisiune, va fi mereu pregătită să depășească obstacolele!

Cunoscută pentru aparițiile la TV, iar în prezent pasionată de sport și echilibru, Marina Dina, vrea să vadă cum toate cele pe care le-a învățat o vor ajuta în acest format! Stabilită în Marea Britanie, antrenor personal, Larisa Uță vrea să demonstreze că sinceritatea și încrederea de sine îi vor deveni aliat în competiție.

Foto: Instagram

