Adrian Sînă, dezvăluiri inedite despre relația cu soția lui, Anca Serea

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri. Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Prima TV și solistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015.

Anca Serea, care în luna februarie a împlinit 41 de ani, este mama a șase copii: David și Sara, din căsătoria cu omul de afaceri Filip Poplingher și Noah, Ava, Moise și Leah din căsătoria cu solistul Adrian Sînă, cu care are o relație de peste 10 ani.

Atât Anca Serea, cât și Adrian Sînă au o relație excelentă cu fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare și din acest motiv vorbesc mereu cu aceștia și le fac dezvăluiri chiar și despre viața lor de cuplu.

Adrian Sînă a făcut recent câteva dezvăluiri despre relaţia sa. Mai exact, cunoscutul artist a mărturisit că el şi partenera sa de viaţă nu mai împart acelaşi dormitor.

Adrian Sînă a povestit că dormitorul cuplului a devenit camera copiilor, iar în fiecare seară este nevoit să îşi găsească un alt loc din casă în care să se odihnească.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit artistul.

Cu toate acestea, Adi Sînă nu vrea să se oprească aici şi mărturiseşte că îşi mai doreşte copii: „Mai facem copil!”, în timp ce Anca Serea a reacționat: „Stai așa, că m-ai luat prin surprindere, negociem. Cum adică? Ce spui acolo, măi bărbate?”.

Recent, întrebată de fani pe Instagram dacă și-ar mai dori un copil, Anca a dezvăluit că ea și soțul ei își mai doresc o fetiță. Cu toate acestea, problemele de sănătate cu care se confruntă vedeta nu îi permit cel puțin în acest moment să aibă încă un copil.

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptului că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme”, declara Anca Serea într-un interviu recent.