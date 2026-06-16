Adevăratul motiv pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D și acum prezintă o emisiune la Antena 1: „E șansa pentru mine să fac…”

Denise Rifai a vorbit deschis despre plecarea de la Kanal D și mutarea la Antena 1.

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  de  Andreea Ilie
Adevăratul motiv pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D și acum prezintă o emisiune la Antena 1: "E șansa pentru mine să fac..."

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate realizatoare din România, s-a alăturat, începând cu luna februarie familiei Antena Group.

Denise Rifai, despre motivul plecării de la Kanal D

Cu o amplă experiență în jurnalism, Denise Rifai a reușit întotdeauna să surprindă prin modul în care s-a reinventat și prin formatele pe care le-a adus în atenția celor de acasă. Curioasă, directă și mereu sinceră, a avut de-a lungul anillor, invitați de renume și subiecte de actualitate, a făcut un nou pas în cariera ei în televiziune, prezentând acum o emisiune la Antena 1.

Înainte de a semna cu Antena 1, Denise Rifai a prezentat la Kanal D, din octombrie 2020, până în ianuarie 2026, peste 200 de ediții din emisiunea „40 de întrebări”, care era difuzată în fiecare duminică, de la ora 22.30. Printre cei mai importanți invitați pe care i-a avut Denise Rifai de-a lungul timpului în emisiunile ei se numără Nicușor Dan, Mihai Gâdea, Ilie Năstase, Dan Negru, Victor Ponta, Florin Piersic Jr., Carmen Tănase, Monica Tatoiu, Andrei Bănuță, Helmut Duckadam sau Mihai Leu.

Denise Rifai a vorbit deschis despre plecarea de la Kanal D și mutarea la Antena 1. Prezentatoarea a explicat ce a convins-o să accepte noul proiect, FURNICUȚELE, care se difuzează în cursul săptămânii, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

„Are acest format frumos nu doar pentru care am ales să schimb televiziunea, ci și profilul. Lumea mă știe ca fiind o jurnalistă serioasă, de politic, care acum am început să fac divertisment. Iubesc foarte mult televiziunea, Cătălin. Mi-am dorit să fac mereu televiziune și un format curat. Când am primit propunerea pentru ‘Furnicuțele’, în inima mea am spus da pe loc. E șansa pentru mine să fac televiziune pe bune. E singura mea satisfacție când mă trezesc dimineața. ’40 de întrebări’ este formatul inimii mele și mi-aș dori să-l mai fac o dată când îi va veni momentul. Au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune, dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a declarat Denise Rifai în podcastul lui Cătălin Măruță.

În timpul discuției, Denise Rifai a fost întrebată și despre partea financiară a schimbării. Prezentatoarea a confirmat că veniturile sale sunt mai mari la noul post de televiziune.

„Da, am salariul mai mare la Antena 1 decât la Kanal D”, a recunoscut aceasta.

Denise Rifai prezintă acum emisiunea FURNICUȚELE

O întâlnire de două ore care face ca după amiazele telespectatorilor să fie cu adevărat unele de excepție! Din 20 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY se difuzează emisiunea FURNICUȚELE!

Formatul o are la cârmă pe una dintre cele mai cunoscute realizatoare din țară, Denise Rifai și pe două personaje extrem de curioase, pline de veselie și stare de bine – furnicuțele Scamă și Blană! Cele două reprezintă vocea oamenilor de acasă, adresând întrebări pe care, cu siguranță, cei care vor urmări le au, dar pe care nu au ocazia să le adreseze.

Timp de două ore, formatul aduce invitați din domenii diverse, de la politică la muzică, de la actorie la specialiști din domeniul media, de la antreprenori la creatori de conținut sau de la sportivi la comedianți. Toți au parte de surprize, la fiecare pas: fie că este vorba despre întrebări despre momente-cheie din cariera lui, fie că în platou vor apărea oameni din viața lui, fie că vor fi supuși la niște provocări pline de umor… și stare de bine!

Indiferent de momentul din emisiune, scopul fiecărei intervenții este unul clar: să prezinte invitatul într-un mod în care acesta nu a mai fost cunoscut până la acest moment, indiferent de apariție! Cei care ajung în platoul emisiunii vor fi nevoiți să răspundă tuturor curiozităților și nu vor putea să se ascundă în fața provocărilor pe care le vor primi.

Aceste teste vor fi lansate de nimeni altul decât Oase, co-prezentatorul formatului, care a pregătit în fiecare zi unele dintre cele mai neașteptate provocări. Ajutorul Furnicuțelor nu va lăsa niciun invitat să stea prea mult pe scaun, ci-l va face să treacă prin probe care îi vor testa diferite aptitudini – toate cu un scop clar: cei care sunt în fața televizoarelor să-i cunoască și într-un mod diferit!

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, declara în urmă cu câteva luni Denise Rifai.

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Foto: PR

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