Adela Popescu, confesiuni despre dorința de a reveni în televiziune: „Am fost întrebată care ar fi suma pentru care nu te-ai da jos din pat…”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Ea a fost ani la rând gazda emisiunii „Vorbește Lumea' de la PRO TV, iar după terminarea show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, a luat decizia de a face o pauză de la televiziune. Ea l-a înlocuit și pe Cătălin Măruță în emisiunea sa, pentru o scurtă perioadă, pe durata cât acesta a avut unele probleme de sănătate și a fost internat.

Publicul o cunoaște pe Adela Popescu prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat în telenovelele românești. Însă, pe lângă cariera în actorie, vedeta a cochetat și cu muzica și a cântat cu trupa DJ Project. A intrat în proiectul muzical în 2011 și l-a părăsit în 2016.

Adela Popescu nu a renunțat complet la pasiunea ei pentru muzică. Spre exemplu, în luna mai a anului 2024, vedeta a cântat alături de Elena Gheorghe la concertul ei de la Sala Palatului. Tot anul trecut a putut fi văzută în cinematografe în comedia „Retreat Vama Veche”, în care a interpretat un rol principal alături de Ada Condeescu și Laura Cosoi.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit deschis despre planurile sale profesionale.

„Sunt un om foarte serios. Adică nu există la mine să întârzii și muncesc foarte mult. Am fost întrebată care ar fi suma pentru care nu te-ai da jos din pat. Și zic: ‘Cum? Nu există chestia asta’! Mă dau jos din pat pentru orice bani, nu consider că eu valorez mai mult decât ceva. Cât privește revenirea mea, până nu se ‘leagă’, nu vreau să vorbesc”, a spus Adela Popescu pentru Cancan .

În același interviu, actrița a vorbit și despre planurile pe care le are pentru această vară.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au văzut visul împlinit: casa de la Șușani, proiectul lor de suflet, este în sfârșit gata. Cei doi soți au decis să ridice această casă în localitatea natală a Adelei, locul în care artista a crescut și unde părinții ei locuiesc și în prezent. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a aproape un an, iar pe toată durata construcției, cuplul a postat periodic fotografii care au documentat progresul.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a mărturisit că ea și soțul ei au investit o sumă foarte mare în casa lor de la Șușani, însă nu regretă deloc acest lucru.

„A fost o investiție pe care noi am analizat-o și nu a fost o investiție mică, evident. Casa este măricicuță. Am pornit de la ideea să ne facem o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare, un living, o bucătărie și o terasă mare. Asta pentru că suntem mulți. Dar a fost o investiție mare, dacă te gândești că, de fapt, nu o să o recuperezi niciodată, ca investiție pur și simplu. Adică nu o să vină nimeni să-ți cumpere o casă la Șușani. De ce ar face asta? Dar e o investiție potrivită pentru ce ne dorim noi să ne ofere casa de la Șușani. Noi casa aceea am făcut-o pentru copilăria copiilor noștri. Și pentru că este cel mai potrivit loc să luăm o pauză din când în când. Și ei să trăiască ce am trăit noi când eram mici”, a spus actrița pentru Unica.ro.